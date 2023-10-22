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Сегодня, 09:55

Балотелли попросил о вызове его в сборную Италии

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли рассказал о желании снова играть за национальную команду.

«После матча с Македонией я сказал, что не вернусь в сборную, но это был просто момент грусти. Но я никогда не закрою для себя дверь в сборную. Как бы я мог попасть туда? Я не прошу, чтобы я был постоянным ее участником, но иногда можно было бы меня вызывать», — цитирует Балотелли ITASportPress.

33-летний итальянец дебютировал в сборной летом 2010 года. За это время он сыграл в 36 матчах, в которых отметился 14 голами.

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