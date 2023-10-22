Капелло: «Люди идут на стадион ради таких, как Леау»
Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло доволен игрой нападающего команды Рафаэля Леау.
«Победы приносят таланты. Талант же Леау очевиден, тут даже говорить не о чем. Люди приходят на стадион именно для того, чтобы посмотреть на него. Все остальные игроки на его фоне скучны», — цитирует Капелло fcinter1908.it.
В этом сезоне 24-летний португалец провел 8 матчей в серии А, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
22 октября на стадионе «Сан-Сиро» пройдет матч девятого тура чемпионата Италии — «Милан» — «Ювентус».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|9
|7
|1
|1
|24-5
|22
|
2
|Милан
|8
|7
|0
|1
|16-8
|21
|
3
|Фиорентина
|8
|5
|2
|1
|18-11
|17
|
4
|Ювентус
|8
|5
|2
|1
|14-6
|17
|
5
|Наполи
|9
|5
|2
|2
|20-10
|17
|
6
|Лацио
|9
|4
|1
|4
|12-12
|13
|
7
|Аталанта
|8
|4
|1
|3
|13-8
|13
|
8
|Монца
|8
|3
|3
|2
|8-7
|12
|
9
|Лечче
|8
|3
|3
|2
|9-10
|12
|
10
|Фрозиноне
|8
|3
|3
|2
|11-11
|12
|
11
|Рома
|8
|3
|2
|3
|19-12
|11
|
12
|Болонья
|8
|2
|5
|1
|8-6
|11
|
13
|Сассуоло
|9
|3
|1
|5
|12-16
|10
|
14
|Торино
|9
|2
|3
|4
|6-12
|9
|
15
|Дженоа
|8
|2
|2
|4
|10-12
|8
|
16
|Верона
|9
|2
|2
|5
|6-11
|8
|
17
|Удинезе
|8
|0
|5
|3
|4-12
|5
|
18
|Эмполи
|8
|1
|1
|6
|1-16
|4
|
19
|Салернитана
|8
|0
|3
|5
|4-17
|3
|
20
|Кальяри
|8
|0
|2
|6
|3-16
|2
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.10
|16:00
|
Верона – Наполи
|1 : 3
|21.10
|19:00
|
Торино – Интер
|0 : 3
|21.10
|21:45
|
Сассуоло – Лацио
|0 : 2
|22.10
|13:30
|
Рома – Монца
|- : -
|22.10
|16:00
|
Болонья – Фрозиноне
|- : -
|22.10
|16:00
|
Салернитана – Кальяри
|- : -
|22.10
|19:00
|
Аталанта – Дженоа
|- : -
|22.10
|21:45
|
Милан – Ювентус
|- : -
|23.10
|19:30
|
Удинезе – Лечче
|- : -
|23.10
|21:45
|
Фиорентина – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|11
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|6
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|5
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|4
|
|
Альфред Данкан
Фиорентина
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Майк Меньян
Милан
|6
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|7
|1
|1
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|3
|1
|0
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