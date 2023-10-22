Итальянские СМИ высоко оценили игру Кварацхелии против «Вероны»: «У соперников мало шансов его остановить»

«Наполи» в гостях обыграл «Верону» со счетом 3:1 в матче 9-го тура серии А. Дублем у неаполитанцев отметился Хвича Кварацхелия, который провел на поле 78 минут.

Это второй дубль игрока сборной Грузии в серии А, а первый случился 21 августа 2022 года в матче против «Монцы».

Corriere dello Sport назвала Хвичу лучшим игроком матча и поставила ему оценку 8,0. Газета Tuttosport также поставила Кварацхелии наивысший балл среди всех участников поединка в Вероне — 7,5. Те же 7,5 игрок сборной Грузии получил и от La Gazzetta dello Sport, которая, правда, назвала лучшим игроком встречи Политано, поставив ему такой же высокий балл.

Corriere dello Sport: «В этом матче в составе «Наполи» был Квара, игравший сразу за двоих: на нем систематически нарушали правила, но он каждый раз упорно поднимался и бежал вперед, заполнив собой все игровое пространство».

Tuttosport: «Два гола и яркая игра. Когда Квара предстает таким игроком, как в этом матче, у соперников мало шансов его остановить. От дальнейшего прогресса Квары во многом зависит то, как дальше «Наполи» покажет себя в этом сезоне».

La Gazzetta dello Sport: «В начале матче ему пришлось сложновато под жестким напором соперников. Но потом он разбушевался: показал свой фирменный дриблинг и забил два гола. Это его второй дубль в серии А».