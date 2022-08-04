«Аталанта» объявила о подписании полузащитника «Лейпцига» Лукмана

«Аталанта» объявила о подписании контракта с полузащитником «Лейпцига» Адемола Лукманом.

Ранее сообщалось, что клуб из Бергамо заплатил за 24-летнего нигерийца 15 миллионов евро плюс бонусы.

Прошедший сезон Лукман провел в аренде в «Лестере». Полузащитник забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.