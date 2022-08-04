«Аталанта» объявила о подписании полузащитника «Лейпцига» Лукмана
«Аталанта» объявила о подписании контракта с полузащитником «Лейпцига» Адемола Лукманом.
Ранее сообщалось, что клуб из Бергамо заплатил за 24-летнего нигерийца 15 миллионов евро плюс бонусы.
Прошедший сезон Лукман провел в аренде в «Лестере». Полузащитник забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.
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|0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
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|0
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|Лацио
|0
|0
|0
|0
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6
|Рома
|0
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9
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10
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11
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|0
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|0
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13
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|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0
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|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
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