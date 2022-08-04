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Сегодня, 23:05

«Аталанта» объявила о подписании полузащитника «Лейпцига» Лукмана

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Аталанта» объявила о подписании контракта с полузащитником «Лейпцига» Адемола Лукманом.

Ранее сообщалось, что клуб из Бергамо заплатил за 24-летнего нигерийца 15 миллионов евро плюс бонусы.

Прошедший сезон Лукман провел в аренде в «Лестере». Полузащитник забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.

Источник: https://www.atalanta.it/en/news/welcome-lookman/
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