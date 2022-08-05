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«Интер» нашел замену Дюмфрису в «Реале»

Руслан Минаев
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«Интер» нашел замену на случай ухода защитника Дензела Дюмфриса, сообщает La Gazzetta dello Sport. Игроком миланского клуба интересуется «Челси».

«Нерадзурри» в свою очередь проявляют интерес к игроку «Реала» Альваро Одриосоле.

В Мадриде 26-летний защитник не имеет постоянной игровой практики. В прошлом сезоне он играл за «Фиорентину» на правах аренды. Провел за итальянский клуб 27 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу

Контракт Одриосолы с «Реалом» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

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