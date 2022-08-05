«Интер» нашел замену Дюмфрису в «Реале»
«Интер» нашел замену на случай ухода защитника Дензела Дюмфриса, сообщает La Gazzetta dello Sport. Игроком миланского клуба интересуется «Челси».
«Нерадзурри» в свою очередь проявляют интерес к игроку «Реала» Альваро Одриосоле.
В Мадриде 26-летний защитник не имеет постоянной игровой практики. В прошлом сезоне он играл за «Фиорентину» на правах аренды. Провел за итальянский клуб 27 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу
Контракт Одриосолы с «Реалом» действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.
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1
|Милан
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2
|Интер
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3
|Наполи
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|0
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|0-0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Рома
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|0
|0
|0-0
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7
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
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8
|Аталанта
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|0
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|0-0
|0
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9
|Верона
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|0
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|0-0
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10
|Торино
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|0
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|0
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11
|Сассуоло
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|0
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|0
|0
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|0
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38 тур
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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