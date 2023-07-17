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Сегодня, 16:35

«Арсенал» готов отпустить Балогуна в «Интер» за 50 миллионов евро

Виктория Кравченко
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«Интер» ведет переговоры с агентами нападающего «Арсенала» Фоларина Балогуна, сообщает

The Athletic. Миланцы готовы заплатить за игрока 40 миллионов евро, лондонцы просят — 50 миллионов.

По данным источника, Балогун является главной трансферной целью миланцев на это лето.

Сезон-2022/23 22-летний англичанин провел в аренде в «Реймсе». В лиге 1 он провел 37 матчей и забил 21 гол.

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5
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
9
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
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 Монца 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
16
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17
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
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19.08 19:30
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 - : -
19.08 19:30
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