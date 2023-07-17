«Рома» и Эль-Шаарави продлили контракт до 2025 года
Полузащитник «Ромы» Стефан Эль-Шаарави продлил контракт с клубом.
Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.
39-летний футболист выступает за «Рому» с 2021 года. В минувшем сезоне серии А он провел 29 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачами.
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|0
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|0
|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
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5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
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|0
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|0
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|0
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10
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|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Кальяри
|0
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|0
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -
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