«Рома» и Эль-Шаарави продлили контракт до 2025 года

Полузащитник «Ромы» Стефан Эль-Шаарави продлил контракт с клубом.

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

39-летний футболист выступает за «Рому» с 2021 года. В минувшем сезоне серии А он провел 29 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачами.