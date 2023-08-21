Аллегри рассказал о перспективах Кьезы в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о перспективах вингера Федерико Кьезы в нынешнем сезоне.

«Я вижу его в нападении, он слишком изолирован на фланге, поэтому он отлично смотрелся в паре с Душаном Влаховичем. Они оба прогрессируют. Думаю, Федерико по силам забить в этом сезоне 14-16 мячей», — цитирует Аллегри DAZN.

В первом туре серии А «Ювентус» крупно обыграл «Удинезе» (3:0). Следующий поединок «старая синьора» проведет против «Болоньи».