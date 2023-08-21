Алексис Санчес может перейти в «Интер»
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что бывший нападающий «нерадзурри» Алексис Санчес рассказал ему о желании вернуться в итальянский клуб.
«Корреа хочет иметь больше места, и да, Санчес очень хочет вернуться сюда. Алексис послал нам четкие сигналы о своем желании вернуться в «Интер», это правда», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Маротты.
Алексис Санчес выступал за «Интер» с августа 2019 года по август 2022 года. Вместе с командой он выигрывал чемпионат Италии, а также Кубок и Суперкубок страны. Форвард провел за «Интер» 109 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 23 результативные передачи.
В сезоне-2022/23 34-летний чилиец сыграл 44 матча за «Марсель» и забил 18 мячей во всех турнирах. На данный момент игрок находится в статусе свободного агента.
4 августа появилась информация о том, что Санчес может вернуться в «Барселону», за которую выступал с июля 2011 года по июль 2014 года.
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|Фиорентина
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|Ювентус
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|3-0
|3
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3
|Наполи
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|3-1
|3
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4
|Интер
|1
|1
|0
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|2-0
|3
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5
|Аталанта
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|1
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|0
|2-0
|3
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6
|Лечче
|1
|1
|0
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|2-1
|3
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7
|Верона
|1
|1
|0
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|1-0
|3
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8
|Рома
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|0
|1
|0
|2-2
|1
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9
|Салернитана
|1
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|1
|0
|2-2
|1
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10
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лацио
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
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15
|Эмполи
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
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16
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
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17
|Монца
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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18
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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19
|Дженоа
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
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20
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|0 : 1
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|1 : 3
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|1 : 4
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|2 : 0
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|2 : 2
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|0 : 2
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|2 : 1
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|0 : 3
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
|- : -
|Г
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Андреа Белотти
Рома
|2
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Антонио Кандрева
Салернитана
|2
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Лаутаро Мартинес
Интер
|2
|П
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Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
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Мишель Ндари Адопо
Аталанта
|1
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Марко Арнаутович
Интер
|1
|И
|К
|Ж
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Алекс Сандру
Ювентус
|1
|0
|1
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Маттия Бани
Дженоа
|1
|0
|1
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Кристиано Бираги
Фиорентина
|1
|0
|1