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Сегодня, 20:00

«Болонья» — «Милан»: прямая трансляция матча серии А

Трансляция матча серии А «Болонья» — «Милан» начнется в 21.40 мск 21 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты Симон Кьер и Майк Меньян.
Симон Кьер (слева) и Майк Меньян (в центре).
Фото USA Today Sports

21 августа, в понедельник, «Болонья» дома примет «Милан» в матче первого тура чемпионата Италии по футболу сезона-2023/2024.

Игра пройдет на стадионе «Ренато Даль Ара» в Болонье, начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию игры с формальными событиями матча «Болонья» — «Милан». Видеотрансляция будет доступна на канале «Матч ТВ». Прямой эфир начнется в 21.40.

В последний раз команды играли друг с другом 15 апреля 2023 года. Тогда матч 30-го тура серии А завершился вничью со счетом 1:1.

В прошлом сезоне «Милан» занял четвертое место с 70 очками, а «Болонья» стала девятой с 54 баллами.

Полный календарь чемпионата Италии и турнирная таблица серии А сезона-2023/2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ»

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ФК Милан
Серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Милан» планирует продлить контракт с Коломбо
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Фиорентина 1 1 0 0 4-1 3
2
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
3
 Наполи 1 1 0 0 3-1 3
4
 Интер 1 1 0 0 2-0 3
5
 Аталанта 1 1 0 0 2-0 3
6
 Лечче 1 1 0 0 2-1 3
7
 Верона 1 1 0 0 1-0 3
8
 Рома 1 0 1 0 2-2 1
9
 Салернитана 1 0 1 0 2-2 1
10
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лацио 1 0 0 1 1-2 0
15
 Эмполи 1 0 0 1 0-1 0
16
 Фрозиноне 1 0 0 1 1-3 0
17
 Монца 1 0 0 1 0-2 0
18
 Сассуоло 1 0 0 1 0-2 0
19
 Дженоа 1 0 0 1 1-4 0
20
 Удинезе 1 0 0 1 0-3 0
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38 тур
19.08 19:30
Эмполи – Верона
 0 : 1
19.08 19:30
Фрозиноне – Наполи
 1 : 3
19.08 21:45
Дженоа – Фиорентина
 1 : 4
19.08 21:45
Интер – Монца
 2 : 0
20.08 19:30
Рома – Салернитана
 2 : 2
20.08 19:30
Сассуоло – Аталанта
 0 : 2
20.08 21:45
Лечче – Лацио
 2 : 1
20.08 21:45
Удинезе – Ювентус
 0 : 3
21.08 19:30
Торино – Кальяри
 - : -
21.08 21:45
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Рома

 2
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Антонио Кандрева

Салернитана

 2
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 2
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Наполи

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Аталанта

 1
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Интер

 1
И К Ж
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

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Маттия Бани

Маттия Бани

Дженоа

 1 0 1
Кристиано Бираги

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Фиорентина

 1 0 1
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