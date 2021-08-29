Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после поражения в матче 2-го тура серии А против «Эмполи» (0:1) прокомментировал переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Роналду — выдающийся игрок, но сейчас мы не можем думать о нем. У нас прекрасный состав, мы должны понимать, что не можем просто доминировать в каждой игре. Нам нужно объединиться, и это поможет нам в будущем», — приводит слова Аллегри из эфира DAZN.

Туринский клуб провел первый матч после ухода Криштиану Роналду. Португальский форвард перешел в «Манчестер Юнайтед».

«Юве» с одним очком занимает 13-е место в турнирной таблице. У «Эмполи» три очка и 11-е место. В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Наполи».