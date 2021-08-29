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Гасперини доволен игрой «Аталанты» в матче с «Болоньей»

00:42
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча 2-го тура серии А против «Болоньи» (0:0).

«Счет 0:0, но мы довольны своей игрой. Мы упустили два очка, которых нам очень не хватает, но мы не смогли забить и приняли ничью. У нас было замечательное превосходство, особенно во втором тайме. Даже в первом тайме у нас были возможности. Конечно, на игру повлияли и состояние поля, которое, как ни странно, было не в лучшем виде. Мы действительно создали много возможностей, постоянно давили высоко на поле, но не могли забить», — приводит слова Гасперини DAZN.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену во втором тайме. На 74-й минуте он заменил Марио Пашалича.

Обе команды имеют по четыре очка и делят четвертое-пятое места.

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Сергей Разин все материалы автора

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