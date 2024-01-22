Албанский защитник «Эмполи» Исмайли отказался от перехода в «Локомотив»

Защитник «Эмполи» Ардиан Исмайли отклонил предложение «Локомотива», сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, 27-летний футболист также был интересен другому российскому клубу, однако Исмайли принял решение остаться в «Эмполи».

В текущем сезоне защитник сыграл за итальянский клуб 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.