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«Наполи» — «Интер»: смотреть прямую трансляцию финала Суперкубка Италии

«Наполи» сыграет с «Интером» в финале Суперкубка Италии 22 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Хвича Кварацхелия (ФК «Наполи»).
Фото Global Look Press

22 января, в понедельник, «Наполи» сыграет с «Интером» в финале Суперкубка Италии. Игра состоится на стадионе «Аль-Аввал Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Наполи» — «Интер» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире встречу покажет онлайн-платформа Окко Спорт по платной подписке.

В полуфинале команда из Неаполя уверенно обыграла «Фиорентину» со счетом 3:0. Миланский клуб победил «Лацио» — 3:0.

Суперкубок уже второй год проходит в Саудовской Аравии. В этом году впервые в розыгрыше приняли участие четыре команды: чемпион Италии «Наполи», серебряный призер первенства страны «Лацио», обладатель Кубка Италии «Интер» и финалист Кубка «Фиорентина».

Италия. Суперкубок. Финал
22 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Наполи
Интер

Суперкубок: турнирная таблица и результаты доступны на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
0
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Албанский защитник «Эмполи» Исмайли отказался от перехода в «Локомотив»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 21 16 4 1 35-12 52
2
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
3
 Милан 21 14 3 4 41-23 45
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Рома 21 9 5 7 34-25 32
9
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 21 6 7 8 20-28 25
12
 Дженоа 21 6 7 8 22-25 25
13
 Фрозиноне 21 6 4 11 28-40 22
14
 Лечче 21 4 9 8 20-29 21
15
 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
16
 Удинезе 21 2 12 7 23-35 18
17
 Кальяри 21 4 6 11 20-36 18
18
 Верона 21 4 5 12 19-29 17
19
 Эмполи 21 4 4 13 14-35 16
20
 Салернитана 21 2 6 13 18-42 12
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37 тур
38 тур
20.01 20:00
Рома – Верона
 2 : 1
20.01 22:45
Удинезе – Милан
 2 : 3
21.01 14:30
Фрозиноне – Кальяри
 3 : 1
21.01 17:00
Эмполи – Монца
 3 : 0
21.01 20:00
Салернитана – Дженоа
 1 : 2
21.01 22:45
Лечче – Ювентус
 0 : 3
14.02 21:00
Болонья – Фиорентина
 - : -
22.02 22:45
Торино – Лацио
 - : -
28.02 20:00
Сассуоло – Наполи
 - : -
28.02 22:45
Интер – Аталанта
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 18
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 11
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 10
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Генрих Мхитарян

Генрих Мхитарян

Интер

 6
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 19 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

 19 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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