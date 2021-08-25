Агент Роналду пытается договориться с другими клубами о трансфере португальца из «Ювентуса»

Агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш пытается организовать переход игрока из «Ювентуса» в другой клуб. По информации Sky Sport Italia, в 36-летнем португальце заинтересован только «Манчестер Сити», но не «ПСЖ» и «Реал».

Ранее появилась информация, что Роналду сообщил о своем намерении перейти в «Сити». Туринский клуб хочет получить не менее 30 миллионов евро.

Роналду перешел в «Ювентус» в июле 2018-го. Сумма трансфера составила 112 миллионов евро. До перехода в итальянский клуб он выступал за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».