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Экс-президент «Ювентуса» надеется, что Роналду уйдет из команды как можно скорее

06:10
Криштиану Роналду. Фото Instagram
Криштиану Роналду. Фото Instagram
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Бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи в очередной раз отметил, что туринский клуб должен продать нападающего Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду.Экс-президент «Ювентуса» считает, что клубу необходимо продать Роналду

«Роналду — великий игрок, но я должен быть честным — чем раньше он уйдет, тем лучше для него и для «Ювентуса».

Я надеюсь, что [главный тренер «Юве"] Массимилиано Аллегри знает, как продолжать использовать его, как он это сделал против «Удинезе». То есть с умом и когда игра продолжается.

Роналду препятствует развитию атаки «Ювентуса». Без него они могут делать отличные вещи как команда", — цитирует Goal Джилью.

Роналду перешел в «Ювентус» в июле 2018-го. Сумма трансфера составила 112 миллионов евро. До перехода в итальянский клуб он выступал за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».

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Евгений Козинов все материалы автора

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