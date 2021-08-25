Экс-президент «Ювентуса» надеется, что Роналду уйдет из команды как можно скорее
06:10
Бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи в очередной раз отметил, что туринский клуб должен продать нападающего Криштиану Роналду.
«Роналду — великий игрок, но я должен быть честным — чем раньше он уйдет, тем лучше для него и для «Ювентуса».
Я надеюсь, что [главный тренер «Юве"] Массимилиано Аллегри знает, как продолжать использовать его, как он это сделал против «Удинезе». То есть с умом и когда игра продолжается.
Роналду препятствует развитию атаки «Ювентуса». Без него они могут делать отличные вещи как команда", — цитирует Goal Джилью.
Роналду перешел в «Ювентус» в июле 2018-го. Сумма трансфера составила 112 миллионов евро. До перехода в итальянский клуб он выступал за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Спортинг».
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