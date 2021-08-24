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Рэмси не поможет «Ювентусу» в матче с «Эмполи» из-за травмы

20:04
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Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмси пропустит не менее 10 дней из-за травмы приводящей мышцы правого бедра, сообщает 24 августа официальный сайт клуба.

Таким образом, валлиец точно не сыграет в матче второго тура серии А против «Эмполи». Игра состоится в Турине 28 августа и начнется в 21.45 по московскому времени.

30-летний футболист в текущем сезоне провел один матч за «Юве».

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Евгений Петров все материалы автора

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