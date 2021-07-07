Агент предложил Алиоски «Роме» и «Милану». На игрока также претендует ЦСКА
22:11
Защитник сборной Северной Македонии Эзджан Алиоски может продолжить карьеру в Италии. Агент предложил услуги 29-летнего игрока «Роме» и «Милану», пишет в Twitter журналист Николо Скира.
На Алиоски также претендуют российский ЦСКА и турецкий «Галатасарай».
В минувшем сезоне футболист принял участие в 38 играх во всех турнирах в составе «Лидса», в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Ранее стало известно, что он покинул английский клуб.
Алиоски сыграл в трех матчах на Евро-2020. Во встрече с Украиной (1:2) он отметился забитым мячом.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю