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Агент предложил Алиоски «Роме» и «Милану». На игрока также претендует ЦСКА

22:11
Эзджан Алиоски. Фото Twitter
Эзджан Алиоски. Фото Twitter
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Защитник сборной Северной Македонии Эзджан Алиоски может продолжить карьеру в Италии. Агент предложил услуги 29-летнего игрока «Роме» и «Милану», пишет в Twitter журналист Николо Скира.

На Алиоски также претендуют российский ЦСКА и турецкий «Галатасарай».

В минувшем сезоне футболист принял участие в 38 играх во всех турнирах в составе «Лидса», в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Ранее стало известно, что он покинул английский клуб.

Алиоски сыграл в трех матчах на Евро-2020. Во встрече с Украиной (1:2) он отметился забитым мячом.

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Иван Шитик все материалы автора

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