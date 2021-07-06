Защитник сборной Северной Македонии Алиоски покинул «Лидс»
09:19
Защитник сборной Северной Македонии Эзджан Алиоски покинул «Лидс» после четырех лет в клубе. У него истек срок действия контракта, и стороны решили не продлевать соглашение, сообщает сайт клуба.
Ранее появлялась информация, что на 29-летнего македонца претендует ЦСКА.
В минувшем сезоне футболист принял участие в 38 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.
Алиоски сыграл в трех матчах на Евро-2020. Во встрече с Украиной (1:2) он отметился забитым мячом.
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