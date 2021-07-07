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В Италии утверждают, что ЦСКА хочет включить Щенникова в сделку по Далберту

21:38
Георгий Щенников. Фото ПФК ЦСКА.
Георгий Щенников. Фото ПФК ЦСКА.
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ЦСКА проявляет активный интерес защитнику «Интера» Далберту, сообщает InterLive.

Ранее появилась информация, что агент игрока уже контактировал с представителями армейцев. Сообщается, что итальянский клуб требует за футболиста 6-7 миллионов евро.

При этом ЦСКА может предложить свой вариант сделки: обмен Далберта на защитника Георгия Щенникова.

В сезоне-2020/2021 Далберт выступал за «Ренн» на правах аренды. 27-летний бразилец провел 18 матчей за команду, на его счету одна результативная передача.

Контракт 30-летнего Щенникова с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года. Он провел всю карьеру в московском клубе.

Щенников — трехкратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России, четырехкратный обладатель Суперкубка страны. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионата Европы 2016 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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