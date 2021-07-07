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Календарь нового сезона серии А будет опубликован 14 июля

23:27

Календарь нового сезона чемпионата Италии будет опубликован 14 июля, сообщает Football Italia.

7 июля клубы серии А провели онлайн-видеоконференцию, на которой обсуждали возникшие вопросы и замечания.

Серия A сезона-2021/22 — 120-й сезон итальянской серии A, высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу.

Турнир пройдет с 22 августа 2021 года по 22 мая 2022 года. Чемпионский титул будет защищать «Интер».

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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