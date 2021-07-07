Календарь нового сезона серии А будет опубликован 14 июля
23:27
Календарь нового сезона чемпионата Италии будет опубликован 14 июля, сообщает Football Italia.
7 июля клубы серии А провели онлайн-видеоконференцию, на которой обсуждали возникшие вопросы и замечания.
Серия A сезона-2021/22 — 120-й сезон итальянской серии A, высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу.
Турнир пройдет с 22 августа 2021 года по 22 мая 2022 года. Чемпионский титул будет защищать «Интер».
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю