Агент Шомуродова рассказал о будущем нападающего «Ромы»
Представитель ProSports Management Кахор Муминов, ведущий дела нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова рассказал о будущем футболиста.
Ранее сообщалось, что 27-летний узбек может покинуть римский клуб, так как не впечатлил главного тренера Жозе Моуринью во время предсезонной подготовки команды.
«Во время трансферного окна будут появляться разные варианты и их интерпретации. Сейчас можно сказать лишь одно: Элдор — игрок «Ромы». Все остальное лишь спекуляции в прессе. Могут ли быть какие-то изменения? Здесь я бы ничего не исключал», — цитирует Муминова Metaratings.ru.
Форвард перешел в «Рому» в августе прошлого года из «Дженоа» за 18 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 провел за клуб 39 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт Шомуродова с «Ромой» действует до июня 2026 года.
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12
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13
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14
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15
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
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20
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Милан – Удинезе
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Сампдория – Аталанта
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Фиорентина – Кремонезе
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Лацио – Болонья
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Салернитана – Рома
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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