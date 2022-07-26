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Сегодня, 18:35

Агент Шомуродова рассказал о будущем нападающего «Ромы»

Руслан Минаев
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Представитель ProSports Management Кахор Муминов, ведущий дела нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова рассказал о будущем футболиста.

Ранее сообщалось, что 27-летний узбек может покинуть римский клуб, так как не впечатлил главного тренера Жозе Моуринью во время предсезонной подготовки команды.

«Во время трансферного окна будут появляться разные варианты и их интерпретации. Сейчас можно сказать лишь одно: Элдор — игрок «Ромы». Все остальное лишь спекуляции в прессе. Могут ли быть какие-то изменения? Здесь я бы ничего не исключал», — цитирует Муминова Metaratings.ru.

Форвард перешел в «Рому» в августе прошлого года из «Дженоа» за 18 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 провел за клуб 39 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт Шомуродова с «Ромой» действует до июня 2026 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-shomurodova-prokommentiroval-slukhi-o-vozmozhnom-ukhode-eldora-iz-romy-1320133/
Элдор Шомуродов
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