Щенсны о целях «Ювентуса: «Ди Мария, Погба и Бремер пришли не ради четвертого места»

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны рассказал о задачах туринцев в грядущем чемпионате Италии.

В сезоне-2021/22 серии А клуб финишировал на четвертом месте.

«Ди Мария, Погба и Бремер выбрали «Ювентус» не для того, чтобы занять четвертое место — они хотят титул. Они мотивируют всю команду. После прошлого сезона, который нельзя назвать хорошим, наша задача выиграть титул», — цитирует голкипера La Gazzetta dello Sport.

В чемпионате Италии сезона-2021/22 «Милан» занял первое место. Серебряные медали достались «Интеру». Бронза — у «Наполи».