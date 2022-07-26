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Щенсны о целях «Ювентуса: «Ди Мария, Погба и Бремер пришли не ради четвертого места»

Щенсны заявил о чемпионских амбициях «Ювентуса» перед началом чемпионата Италии
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны рассказал о задачах туринцев в грядущем чемпионате Италии.

В сезоне-2021/22 серии А клуб финишировал на четвертом месте.

«Ди Мария, Погба и Бремер выбрали «Ювентус» не для того, чтобы занять четвертое место — они хотят титул. Они мотивируют всю команду. После прошлого сезона, который нельзя назвать хорошим, наша задача выиграть титул», — цитирует голкипера La Gazzetta dello Sport.

В чемпионате Италии сезона-2021/22 «Милан» занял первое место. Серебряные медали достались «Интеру». Бронза — у «Наполи».

Анхель Ди Мария
Войцех Щенсны
Поль Погба
Футбол
ФК Ювентус
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 - : -
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