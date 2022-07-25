«Рома» собирается продать Шомуродова. 27-летний форвард не впечатлил Моуринью на предсезонке
«Рома» ищет новый клуб для Шомуродова
«Рома» собирается продать нападающего Эльдора Шомуродова, сообщает RomaPress со ссылкой на Corriere dello Sport.
27-летний узбек не впечатлил главного тренера римлян Жозе Моуринью на начальных этапах предсезонной подготовки клуба. По информации источника, спрос на Шомуродова в Италии небольшой.
Форвард перешел в «Рому» в августе прошлого года из «Дженоа» за 18 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 провел за клуб 39 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт Шомуродова с «Ромой» действует до июня 2026 года.
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9
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10
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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|0
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|0-0
|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0
|0
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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