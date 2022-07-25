«Рома» собирается продать Шомуродова. 27-летний форвард не впечатлил Моуринью на предсезонке

«Рома» собирается продать нападающего Эльдора Шомуродова, сообщает RomaPress со ссылкой на Corriere dello Sport.

27-летний узбек не впечатлил главного тренера римлян Жозе Моуринью на начальных этапах предсезонной подготовки клуба. По информации источника, спрос на Шомуродова в Италии небольшой.

Форвард перешел в «Рому» в августе прошлого года из «Дженоа» за 18 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 провел за клуб 39 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт Шомуродова с «Ромой» действует до июня 2026 года.