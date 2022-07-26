«Ювентус» расторг контракт с Аароном Рэмзи

«Ювентус» 26 июля официально расторг контракт с полузащитником Аароном Рэмзи, сообщает сайт клуба.

Соглашение 31-летнего полузащитника с «бьянконери» было рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее Рэмзи не поехал с «Ювентусом» в турне по США.

Во второй половине прошлого сезона хавбек выступал за «Рейнджерс», с которым дошел до финала Лиги Европы. За шотландскую команду футболист забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 13 матчах.