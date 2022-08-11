Агент Миранчука сообщил, что футболист подписал контракт с «Торино»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука сообщил, что российский футболист подписал контракт с «Торино».

«Миранчук подписал контракт с «Торино». Сделка по аренде завершена», — приводит «Чемпионат» слова Шпинева.

Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за команду.

Вчера, 10 августа, сообщалось, что «Торино» арендует Миранчука до конца июня 2023 года с опцией выкупа за 12 миллионов евро.