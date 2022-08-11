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Сегодня, 14:42

Агент Миранчука сообщил, что футболист подписал контракт с «Торино»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Getty Images

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука сообщил, что российский футболист подписал контракт с «Торино».

«Миранчук подписал контракт с «Торино». Сделка по аренде завершена», — приводит «Чемпионат» слова Шпинева.

Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за команду.

Вчера, 10 августа, сообщалось, что «Торино» арендует Миранчука до конца июня 2023 года с опцией выкупа за 12 миллионов евро.

Источник: https://www.championat.com//football/news-4783029-aleksej-miranchuk-pereshyol-v-torino-na-pravah-arendy.html
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
Вадим Шпинев
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