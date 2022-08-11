Агент Миранчука сообщил, что футболист подписал контракт с «Торино»
Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука сообщил, что российский футболист подписал контракт с «Торино».
«Миранчук подписал контракт с «Торино». Сделка по аренде завершена», — приводит «Чемпионат» слова Шпинева.
Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за команду.
Вчера, 10 августа, сообщалось, что «Торино» арендует Миранчука до конца июня 2023 года с опцией выкупа за 12 миллионов евро.
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14
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|0-0
|0
|
15
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|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Специя
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|0-0
|0
|
17
|Салернитана
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|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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20
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
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Верона – Наполи
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|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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