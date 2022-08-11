Тренер Билялетдинов оценил перспективы выступления Миранчука и Влашича в «Торино»
Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов рассказал, что думает по поводу возможного трансфера хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино» и его совместного выступления с хорватом Николой Влашичем.
«Надо знать, в каком состоянии сейчас Влашич. Мы же держим в уме то, как он выглядел в ЦСКА при той игровой схеме и при тех партнерах. Что он представляет из себя сейчас, через несколько лет? Любой игрок не стоит на месте, но не всегда он движется вверх, у многих с возрастом показатели начинают снижаться. Поэтому надо знать, в какой форме сейчас Влашич, чтобы понимать, на что можно рассчитывать в его тандеме с Миранчуком. В Италии сложный в физическом плане чемпионат, нужно постоянно держать себя в тонусе», — сказал Билялетдинов «Газете.Ru».
Сообщается, что в ближайшие дни «Аталанта» объявит о трансфере Миранчука в «Торино», а «Вест Хэм» — о переходе Влашича в итальянский клуб.
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3
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
|Удинезе
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13
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14
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15
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
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20
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
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|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
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|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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