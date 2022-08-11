Тренер Билялетдинов оценил перспективы выступления Миранчука и Влашича в «Торино»

Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов рассказал, что думает по поводу возможного трансфера хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино» и его совместного выступления с хорватом Николой Влашичем.

«Надо знать, в каком состоянии сейчас Влашич. Мы же держим в уме то, как он выглядел в ЦСКА при той игровой схеме и при тех партнерах. Что он представляет из себя сейчас, через несколько лет? Любой игрок не стоит на месте, но не всегда он движется вверх, у многих с возрастом показатели начинают снижаться. Поэтому надо знать, в какой форме сейчас Влашич, чтобы понимать, на что можно рассчитывать в его тандеме с Миранчуком. В Италии сложный в физическом плане чемпионат, нужно постоянно держать себя в тонусе», — сказал Билялетдинов «Газете.Ru».

Сообщается, что в ближайшие дни «Аталанта» объявит о трансфере Миранчука в «Торино», а «Вест Хэм» — о переходе Влашича в итальянский клуб.