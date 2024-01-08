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Сегодня, 13:00

Агент Миранчука: «Алексей пользуется доверием тренера»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника в матче против «Ромы» (1:1) в 19-м туре итальянской серии А.

28-летний россиянин вышел в стартовом составе и отметился голевой передачей на Тена Копмейнерса.

«Миранчук пользуется доверием тренера, администрации и просто выполняет свою работу. Мы знаем, что Алексей умеет играть хорошо, у него прекрасное резюме в Италии. Сейчас он набирает форму. В очередной раз он получает прекрасную оценку. Вчера мы болели всей семьей — и дети, и супруга. Наверное, статистически «Рома» была ближе к победе, но результат мы видим. Миранчук играет, уверен в своих силах. Если тренер использует его как правого нападающего — ради бога, ему виднее. Он видит, как тренируется футболист, доверяет ему», — сказал Шпинев «СЭ».

В текущем сезоне в активе Миранчука 2 гола и 4 голевые передачи в 15 матчах за «Аталанту». Полузащитник отмечался результативным действием в 5 из последних 7 матчей за бергамасков.

Алексей Миранчук и&nbsp;Тен Копмайнерс. Еще один классный матч Миранчука. Отдал голевой пас и помог «Аталанте» выстоять в гостях у «Ромы»

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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Агент Миранчука заявил, что игрок не покинет «Аталанту» в зимнее трансферное окно
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
10
 Торино 19 7 6 6 18-18 27
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
17
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
18
 Верона 19 3 5 11 16-26 14
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Дженоа – Торино
 - : -
13.01 20:00
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Монца – Интер
 - : -
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 - : -
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