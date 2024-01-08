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Сегодня, 12:31

Представители Черышева сообщили, что не будут рассматривать предложения из России этой зимой

Алина Савинова
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Представители полузащитника «Венеции» Дениса Черышева оценили вероятность возвращения футболиста в Россию.

«Он хочет закончить текущий сезон в «Венеции», — приводит Metaratings.ru слова представителей агентства Eleven Talent Group.

Ранее 32-летний Черышев не исключил, что может продолжить карьеру в России. Его контракт с «Венецией» истекает этим летом.

В текущем сезоне Черышев провел 8 матчей в серии Б, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/predstaviteli-cherysheva-zayavili-chto-ne-budut-rassmatrivat-predlozheniya-iz-rossii-etoi-zimoi-321903/
Денис Черышев
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
10
 Торино 19 7 6 6 18-18 27
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
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 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
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 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
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 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
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 Верона 19 3 5 11 16-26 14
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