Представители Черышева сообщили, что не будут рассматривать предложения из России этой зимой

Представители полузащитника «Венеции» Дениса Черышева оценили вероятность возвращения футболиста в Россию.

«Он хочет закончить текущий сезон в «Венеции», — приводит Metaratings.ru слова представителей агентства Eleven Talent Group.

Ранее 32-летний Черышев не исключил, что может продолжить карьеру в России. Его контракт с «Венецией» истекает этим летом.

В текущем сезоне Черышев провел 8 матчей в серии Б, не отметившись результативными действиями.