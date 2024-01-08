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Еще один классный матч Миранчука. Отдал голевой пас и помог «Аталанте» выстоять в гостях у «Ромы»

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Алексей Миранчук и Тен Компейнерс.
Фото Global Look Press
Российский легионер отлично проводит начало года.
Италия. Серия А. 19-й тур
07 янв, 22:45. Olimpico (Рим)
Рома
1:1
Аталанта

Убедить Джан Пьеро Гасперини — та еще задача. Победный голевой пас в игре с «Миланом», еще одна результативная передача в Лиге Европы, гол в ворота «Салернитаны» — даже тот сверхудачный декабрьский отрезок принципиально не изменил положение Алексея Миранчука в «Аталанте». Тренер хвалил российского легионера, отмечая, что ему чужд эгоизм, только игровое время в серии А исчислялось считанными минутами.

Однако год начался для Миранчука со столь яркого кубкового матча против «Сассуоло», — с голом, результативной передачи и массой красивых моментов — что у Гасперини не было другого выхода, кроме как включить россиянина в стартовый состав на игру с «Ромой». Тем более, тренер сам отмечал, что Алексей находится в хорошей форме и провел несколько удачных матчей. К тому же на Кубок Африки отправился Лукман, и одно место в атакующей тройке стало вакантным.

Правда, игра в Риме началась для Миранчука не лучшим образом. Его неудачный пас обернулся голевым моментом у ворот бергамасков, и Карнесекки пришлось ценой болезненного повреждения останавливать выскочившего к воротам Лукаку. Неприятно, однако реакция на случившееся получилась образцовой. Буквально через пару минут Миранчук на правой бровке перехитрил замененного в перерыве Льоренте и выполнил идеальную подачу в штрафную, где Копмайнерс головой отправил мяч под перекладину.

В целом же можно было сказать, что «Рома» с вернувшимся в строй Дибалой играла первым номером, и Миранчуку — как и другим его одноклубниками — приходилось непросто. Россиянин поначалу не всегда справлялся с прессингом «волков» и допускал потери мяча. С другой стороны, в обороне он отрабатывал старательно и сорвал несколько римских атак, а рискованные действия были вызваны стремлением обострять игру, что у Алексея получалось. Да и потери мяча он из игры довольно быстро исключил.

Лучшим же в первом тайме у «Аталанты» стал Карнесекки, и это говорит о характере игры лучше всего. Вратарь выручил не раз и не два, еще в одном эпизоде его на ленточке подстраховал Джимсити, но в той же атаке Руджери врезался шипами в бедро сопернику. Арбитр увидел это на мониторе после подсказки ВАР, что привело к ответному голу Дибалы. Абсолютно логичному, и все же легче от этого гостям не стало. Тем более, при счете 1:0 они создали убойный момент, однако Руй Патрисиу остановил выходившего один на один Де Кетеларе.

Второй тайм для «Аталанты» стал периодом тяжелой командной работы. И показательно, что в такой напряженной игре Гасперини не убирал Миранчука с поля, выбирая другие варианты. Так, мощный Скамакка в отличие от невезучего Де Кетеларе здорово цеплялся за мяч и навязывал борьбу защитникам, а Пашалич был призван освежить центр поля. Миранчук же оставался заметной фигурой. Сбивал темп римских атак за счет дриблинга, зарабатывал штрафные, исполнял практически все стандарты и в целом здорово работал на команду. Жозе Моуринью даже не выдержал и второй раз подряд в игре с «Аталантой» нарвался на красную карточку.

Не хочется забегать вперед, зная непредсказуемость Гасперини, но возникает стойкое ощущение, что Миранчуку удалось переломить неблагоприятную ситуацию. Как минимум на данном этапе он становится важнейшей фигурной в составе бергамасков. Соответственно, разговоры о казавшейся неизбежной смене команды сошли на нет. Скорее всего, они просто потеряли актуальность. Такой Миранчук нужен «Аталанте», и следующий повод убедиться в этом будет в среду — в четвертьфинале Кубка Италии против «Милана».

Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Рома
Джан Пьеро Гасперини
Серия А
0
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«Всегда считал Миранчука одним из самых техничных в «Аталанте». Итальянский журналист — о прогрессе Алексея
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 19 9 3 7 30-21 30
8
 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
10
 Торино 19 7 6 6 18-18 27
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
17
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
18
 Верона 19 3 5 11 16-26 14
19
 Эмполи 19 3 4 12 10-33 13
20
 Салернитана 19 2 6 11 16-38 12
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5.01 22:45
Болонья – Дженоа
 1 : 1
6.01 14:30
Интер – Верона
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6.01 17:00
Фрозиноне – Монца
 2 : 3
6.01 20:00
Лечче – Кальяри
 1 : 1
6.01 22:45
Сассуоло – Фиорентина
 1 : 0
7.01 14:30
Эмполи – Милан
 0 : 3
7.01 17:00
Торино – Наполи
 3 : 0
7.01 17:00
Удинезе – Лацио
 1 : 2
7.01 20:00
Салернитана – Ювентус
 1 : 2
7.01 22:45
Рома – Аталанта
 1 : 1
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 9
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 17 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

 19 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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