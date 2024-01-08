Еще один классный матч Миранчука. Отдал голевой пас и помог «Аталанте» выстоять в гостях у «Ромы»
Убедить Джан Пьеро Гасперини — та еще задача. Победный голевой пас в игре с «Миланом», еще одна результативная передача в Лиге Европы, гол в ворота «Салернитаны» — даже тот сверхудачный декабрьский отрезок принципиально не изменил положение Алексея Миранчука в «Аталанте». Тренер хвалил российского легионера, отмечая, что ему чужд эгоизм, только игровое время в серии А исчислялось считанными минутами.
Однако год начался для Миранчука со столь яркого кубкового матча против «Сассуоло», — с голом, результативной передачи и массой красивых моментов — что у Гасперини не было другого выхода, кроме как включить россиянина в стартовый состав на игру с «Ромой». Тем более, тренер сам отмечал, что Алексей находится в хорошей форме и провел несколько удачных матчей. К тому же на Кубок Африки отправился Лукман, и одно место в атакующей тройке стало вакантным.
Правда, игра в Риме началась для Миранчука не лучшим образом. Его неудачный пас обернулся голевым моментом у ворот бергамасков, и Карнесекки пришлось ценой болезненного повреждения останавливать выскочившего к воротам Лукаку. Неприятно, однако реакция на случившееся получилась образцовой. Буквально через пару минут Миранчук на правой бровке перехитрил замененного в перерыве Льоренте и выполнил идеальную подачу в штрафную, где Копмайнерс головой отправил мяч под перекладину.
В целом же можно было сказать, что «Рома» с вернувшимся в строй Дибалой играла первым номером, и Миранчуку — как и другим его одноклубниками — приходилось непросто. Россиянин поначалу не всегда справлялся с прессингом «волков» и допускал потери мяча. С другой стороны, в обороне он отрабатывал старательно и сорвал несколько римских атак, а рискованные действия были вызваны стремлением обострять игру, что у Алексея получалось. Да и потери мяча он из игры довольно быстро исключил.
Лучшим же в первом тайме у «Аталанты» стал Карнесекки, и это говорит о характере игры лучше всего. Вратарь выручил не раз и не два, еще в одном эпизоде его на ленточке подстраховал Джимсити, но в той же атаке Руджери врезался шипами в бедро сопернику. Арбитр увидел это на мониторе после подсказки ВАР, что привело к ответному голу Дибалы. Абсолютно логичному, и все же легче от этого гостям не стало. Тем более, при счете 1:0 они создали убойный момент, однако Руй Патрисиу остановил выходившего один на один Де Кетеларе.
Второй тайм для «Аталанты» стал периодом тяжелой командной работы. И показательно, что в такой напряженной игре Гасперини не убирал Миранчука с поля, выбирая другие варианты. Так, мощный Скамакка в отличие от невезучего Де Кетеларе здорово цеплялся за мяч и навязывал борьбу защитникам, а Пашалич был призван освежить центр поля. Миранчук же оставался заметной фигурой. Сбивал темп римских атак за счет дриблинга, зарабатывал штрафные, исполнял практически все стандарты и в целом здорово работал на команду. Жозе Моуринью даже не выдержал и второй раз подряд в игре с «Аталантой» нарвался на красную карточку.
Не хочется забегать вперед, зная непредсказуемость Гасперини, но возникает стойкое ощущение, что Миранчуку удалось переломить неблагоприятную ситуацию. Как минимум на данном этапе он становится важнейшей фигурной в составе бергамасков. Соответственно, разговоры о казавшейся неизбежной смене команды сошли на нет. Скорее всего, они просто потеряли актуальность. Такой Миранчук нужен «Аталанте», и следующий повод убедиться в этом будет в среду — в четвертьфинале Кубка Италии против «Милана».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|19
|15
|3
|1
|44-9
|48
|
2
|Ювентус
|19
|14
|4
|1
|29-12
|46
|
3
|Милан
|19
|12
|3
|4
|35-20
|39
|
4
|Фиорентина
|19
|10
|3
|6
|27-19
|33
|
5
|Болонья
|19
|8
|8
|3
|22-16
|32
|
6
|Лацио
|19
|9
|3
|7
|23-20
|30
|
7
|Аталанта
|19
|9
|3
|7
|30-21
|30
|
8
|Рома
|19
|8
|5
|6
|31-21
|29
|
9
|Наполи
|19
|8
|4
|7
|28-24
|28
|
10
|Торино
|19
|7
|6
|6
|18-18
|27
|
11
|Монца
|19
|6
|7
|6
|19-20
|25
|
12
|Лечче
|19
|4
|9
|6
|20-25
|21
|
13
|Дженоа
|19
|5
|6
|8
|20-24
|21
|
14
|Фрозиноне
|19
|5
|4
|10
|25-34
|19
|
15
|Сассуоло
|19
|5
|4
|10
|26-33
|19
|
16
|Удинезе
|19
|2
|11
|6
|19-30
|17
|
17
|Кальяри
|19
|3
|6
|10
|17-32
|15
|
18
|Верона
|19
|3
|5
|11
|16-26
|14
|
19
|Эмполи
|19
|3
|4
|12
|10-33
|13
|
20
|Салернитана
|19
|2
|6
|11
|16-38
|12
|5.01
|22:45
|
Болонья – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|14:30
|
Интер – Верона
|2 : 1
|6.01
|17:00
|
Фрозиноне – Монца
|2 : 3
|6.01
|20:00
|
Лечче – Кальяри
|1 : 1
|6.01
|22:45
|
Сассуоло – Фиорентина
|1 : 0
|7.01
|14:30
|
Эмполи – Милан
|0 : 3
|7.01
|17:00
|
Торино – Наполи
|3 : 0
|7.01
|17:00
|
Удинезе – Лацио
|1 : 2
|7.01
|20:00
|
Салернитана – Ювентус
|1 : 2
|7.01
|22:45
|
Рома – Аталанта
|1 : 1
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|16
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Оливье Жиру
Милан
|9
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|17
|1
|2
|
|
Паскуале Маццокки
Салернитана, Наполи
|19
|1
|4
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3