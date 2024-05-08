Кейн назвал Роналду лучшим завершителем в истории футбола

Нападающий «Баварии» Харри Кейн выбрал лучшего завершителя в истории футбола.

Видео с 30-летним форвардом мюнхенцев опубликовал Goal в соцсетях. Кейн должен был остановить перечисление звездных нападающих, когда услышит имя лучшего. Англичанин выбрал Криштиану Роналду.

Перед этим ему перечислили имена Хенрика Ларссона, Рууда ван Нистелроя, Златана Ибрагимовича, Мирослава Клозе, Мохамеда Салаха, Килиана Мбаппе, Луиса Суареса, Роберта Левандовски, Эрлина Холанна, Роналдо и Лионеля Месси.

8 мая «Бавария» на выезде сыграет с «Реалом» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 по московскому времени. Первый матч завершился вничью — 2:2.