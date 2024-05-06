В «Баварии» хотят, чтобы Гвардиола сменил Тухеля на посту главного тренера

Руководство мюнхенской «Баварии» хочет вернуть в клуб Хосепа Гвардиолу.

По информации журналиста Kicker Франка Линкеша, после того как специалист покинул команду в 2016-м году, связь с ним сохранялась. Более того, у испанца до сих пор осталась квартира в Мюнхене, и он часто посещает город. Тем не менее, никаких конкретных планов по возвращению Гвардилы в «Баварии» нет.

Испанец возглавлял мюнхенский клуб с 2013 по 2016 год и выиграл с ним семь трофеев. В данный момент он работает в «Манчестер Сити», который борется с «Арсеналом» за победу в АПЛ. Томас Тухель, возглавляющий «Баварию» сейчас, должен покинуть клуб по окончании сезона.