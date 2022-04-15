Скауты «МЮ» просматривали Нкунку на матче «Лейпцига» с «Аталантой»

Скауты «Манчестер Юнайтед» присутствовали на матче «Лейпцига» и «Аталанты» в Лиге Европы для того, чтобы оценить игру французского полузащитника Кристофера Нкунку.

Манкунианцы хотят подписать 24-летнего француза в летнее трансферное окно. В «МЮ» футболиста хочет видеть главный тренер Ральф Рангник. К нему также проявляет интерес «ПСЖ», готовый заплатить за него 70 миллионов евро.

Действующий контракт форварда с «Лейпцигом» истекает в 2024 году. В текущем сезоне Нкунку сыграл за «Лейпциг» 39 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 16 результативных передач.