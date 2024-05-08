Бывший главный тренер сборной Германии Лев рассказал об эмоциях после победы на ЧМ-2014
Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал, какие эмоции испытал после победы национальной команды на ЧМ-2014 в Бразилии.
«Это сложно описать, но я хотел побыть один. Я закрылся в туалете, так как в раздевалке повсюду были люди. Я хотел понять, это действительно произошло или это был просто сон?
Я часто просыпался по ночам. И в голове крутились разные моменты. Плохой сон, усталость и тяжесть изнутри. Мне было нелегко», — цитирует тренера ARD Wir Weltmeister.
В финале Германия обыграла в дополнительное время сборную Аргентины со счетом 1:0.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|32
|26
|6
|0
|82-23
|84
|
2
|Бавария
|32
|22
|3
|7
|90-41
|69
|
3
|Штутгарт
|32
|21
|4
|7
|73-39
|67
|
4
|РБ Лейпциг
|32
|19
|6
|7
|74-36
|63
|
5
|Боруссия Д
|32
|17
|9
|6
|64-40
|60
|
6
|Айнтрахт Ф
|32
|11
|12
|9
|48-47
|45
|
7
|Фрайбург
|32
|11
|8
|13
|43-55
|41
|
8
|Хоффенхайм
|32
|11
|7
|14
|56-64
|40
|
9
|Аугсбург
|32
|10
|9
|13
|49-57
|39
|
10
|Хайденхайм
|32
|9
|11
|12
|45-53
|38
|
11
|Вердер
|32
|10
|8
|14
|43-52
|38
|
12
|Вольфсбург
|32
|10
|7
|15
|40-51
|37
|
13
|Боруссия М
|32
|7
|12
|13
|55-62
|33
|
14
|Бохум
|32
|7
|12
|13
|41-65
|33
|
15
|Унион Б
|32
|8
|6
|18
|29-54
|30
|
16
|Майнц
|32
|5
|14
|13
|33-50
|29
|
17
|Кельн
|32
|4
|12
|16
|24-54
|24
|
18
|Дармштадт
|32
|3
|8
|21
|30-76
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.05
|21:30
|
Аугсбург – Штутгарт
|- : -
|11.05
|16:30
|
Боруссия М – Айнтрахт Ф
|- : -
|11.05
|16:30
|
Кельн – Унион Б
|- : -
|11.05
|16:30
|
Фрайбург – Хайденхайм
|- : -
|11.05
|16:30
|
РБ Лейпциг – Вердер
|- : -
|11.05
|19:30
|
Майнц – Боруссия Д
|- : -
|12.05
|16:30
|
Дармштадт – Хоффенхайм
|- : -
|12.05
|18:30
|
Бавария – Вольфсбург
|- : -
|12.05
|20:30
|
Бохум – Байер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|24
|2
|7
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|28
|1
|1
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