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Сегодня, 09:00

Бывший главный тренер сборной Германии Лев рассказал об эмоциях после победы на ЧМ-2014

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал, какие эмоции испытал после победы национальной команды на ЧМ-2014 в Бразилии.

«Это сложно описать, но я хотел побыть один. Я закрылся в туалете, так как в раздевалке повсюду были люди. Я хотел понять, это действительно произошло или это был просто сон?

Я часто просыпался по ночам. И в голове крутились разные моменты. Плохой сон, усталость и тяжесть изнутри. Мне было нелегко», — цитирует тренера ARD Wir Weltmeister.

В финале Германия обыграла в дополнительное время сборную Аргентины со счетом 1:0.

 
Сборная Германии по футболу
Йоахим Лев
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1
 Байер 32 26 6 0 82-23 84
2
 Бавария 32 22 3 7 90-41 69
3
 Штутгарт 32 21 4 7 73-39 67
4
 РБ Лейпциг 32 19 6 7 74-36 63
5
 Боруссия Д 32 17 9 6 64-40 60
6
 Айнтрахт Ф 32 11 12 9 48-47 45
7
 Фрайбург 32 11 8 13 43-55 41
8
 Хоффенхайм 32 11 7 14 56-64 40
9
 Аугсбург 32 10 9 13 49-57 39
10
 Хайденхайм 32 9 11 12 45-53 38
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 Вердер 32 10 8 14 43-52 38
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 Вольфсбург 32 10 7 15 40-51 37
13
 Боруссия М 32 7 12 13 55-62 33
14
 Бохум 32 7 12 13 41-65 33
15
 Унион Б 32 8 6 18 29-54 30
16
 Майнц 32 5 14 13 33-50 29
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 Кельн 32 4 12 16 24-54 24
18
 Дармштадт 32 3 8 21 30-76 17
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Боруссия М – Айнтрахт Ф
 - : -
11.05 16:30
Кельн – Унион Б
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Фрайбург – Хайденхайм
 - : -
11.05 16:30
РБ Лейпциг – Вердер
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