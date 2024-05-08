Бывший главный тренер сборной Германии Лев рассказал об эмоциях после победы на ЧМ-2014

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал, какие эмоции испытал после победы национальной команды на ЧМ-2014 в Бразилии.

«Это сложно описать, но я хотел побыть один. Я закрылся в туалете, так как в раздевалке повсюду были люди. Я хотел понять, это действительно произошло или это был просто сон?

Я часто просыпался по ночам. И в голове крутились разные моменты. Плохой сон, усталость и тяжесть изнутри. Мне было нелегко», — цитирует тренера ARD Wir Weltmeister.

В финале Германия обыграла в дополнительное время сборную Аргентины со счетом 1:0.