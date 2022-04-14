Президент «Баварии» рассказал о переговорах с Левандовским по новому контракту

Президент «Баварии» Гербер Хайнер рассказал о переговорах с форвардом Робертом Левандовским по новому контракту.

«Прежде всего следует отметить, что его контракт рассчитан до 2023 года. Руководство клуба находится в постоянном контакте с ним. Как только будет что объявить, мы это сделаем», — цитирует функционера Bild.

Ранее сообщалось, что Левандовски может перейти в «Барселону» и подписать контракт с каталонцами на три года.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 47 голов и отдал 4 результативных передачи в 41 матче за «Баварию». Портал Transfermarkt.com оценивает 33-летнего поляка в 50 миллионов евро.