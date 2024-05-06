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Сегодня, 17:14

«Унион» объявил об увольнении главного тренера команды Ненада Бьелицы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Униона» Ненад Бьелица покинул свой пост, сообщается на официальном сайте берлинского клуба.

52-летний хорватский специалист возглавлял «Унион» с ноября прошлого года. Под его руководством команда провела 22 матча, одержала 5 побед, 5 раз сыграла вничью и уступила в 9 встречах.

Исполняющим обязанности главного тренера стал Марко Гроте, который ранее тренировал молодежную команду немецкого клуба.

«Унион» (30 очков) после 32 матчей занимает 15-е место в турнирной таблице бундеслиги. 5 мая команда на своем поле проиграла «Бохуму» (3:4) в 32-м туре.

Футбол
ФК Унион Берлин
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32-летняя Виттманн возглавила «Ингольштадт» из третьего дивизиона Германии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 32 26 6 0 82-23 84
2
 Бавария 32 22 3 7 90-41 69
3
 Штутгарт 32 21 4 7 73-39 67
4
 РБ Лейпциг 32 19 6 7 74-36 63
5
 Боруссия Д 32 17 9 6 64-40 60
6
 Айнтрахт Ф 32 11 12 9 48-47 45
7
 Фрайбург 32 11 8 13 43-55 41
8
 Хоффенхайм 32 11 7 14 56-64 40
9
 Аугсбург 32 10 9 13 49-57 39
10
 Хайденхайм 32 9 11 12 45-53 38
11
 Вердер 32 10 8 14 43-52 38
12
 Вольфсбург 32 10 7 15 40-51 37
13
 Боруссия М 32 7 12 13 55-62 33
14
 Бохум 32 7 12 13 41-65 33
15
 Унион Б 32 8 6 18 29-54 30
16
 Майнц 32 5 14 13 33-50 29
17
 Кельн 32 4 12 16 24-54 24
18
 Дармштадт 32 3 8 21 30-76 17
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10.05 21:30
Аугсбург – Штутгарт
 - : -
11.05 16:30
Боруссия М – Айнтрахт Ф
 - : -
11.05 16:30
Кельн – Унион Б
 - : -
11.05 16:30
Фрайбург – Хайденхайм
 - : -
11.05 16:30
РБ Лейпциг – Вердер
 - : -
11.05 19:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
12.05 16:30
Дармштадт – Хоффенхайм
 - : -
12.05 18:30
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Бохум – Байер
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Ян-Никлас Бесте

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