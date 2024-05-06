«Унион» объявил об увольнении главного тренера команды Ненада Бьелицы
Главный тренер «Униона» Ненад Бьелица покинул свой пост, сообщается на официальном сайте берлинского клуба.
52-летний хорватский специалист возглавлял «Унион» с ноября прошлого года. Под его руководством команда провела 22 матча, одержала 5 побед, 5 раз сыграла вничью и уступила в 9 встречах.
Исполняющим обязанности главного тренера стал Марко Гроте, который ранее тренировал молодежную команду немецкого клуба.
«Унион» (30 очков) после 32 матчей занимает 15-е место в турнирной таблице бундеслиги. 5 мая команда на своем поле проиграла «Бохуму» (3:4) в 32-м туре.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|32
|26
|6
|0
|82-23
|84
|
2
|Бавария
|32
|22
|3
|7
|90-41
|69
|
3
|Штутгарт
|32
|21
|4
|7
|73-39
|67
|
4
|РБ Лейпциг
|32
|19
|6
|7
|74-36
|63
|
5
|Боруссия Д
|32
|17
|9
|6
|64-40
|60
|
6
|Айнтрахт Ф
|32
|11
|12
|9
|48-47
|45
|
7
|Фрайбург
|32
|11
|8
|13
|43-55
|41
|
8
|Хоффенхайм
|32
|11
|7
|14
|56-64
|40
|
9
|Аугсбург
|32
|10
|9
|13
|49-57
|39
|
10
|Хайденхайм
|32
|9
|11
|12
|45-53
|38
|
11
|Вердер
|32
|10
|8
|14
|43-52
|38
|
12
|Вольфсбург
|32
|10
|7
|15
|40-51
|37
|
13
|Боруссия М
|32
|7
|12
|13
|55-62
|33
|
14
|Бохум
|32
|7
|12
|13
|41-65
|33
|
15
|Унион Б
|32
|8
|6
|18
|29-54
|30
|
16
|Майнц
|32
|5
|14
|13
|33-50
|29
|
17
|Кельн
|32
|4
|12
|16
|24-54
|24
|
18
|Дармштадт
|32
|3
|8
|21
|30-76
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.05
|21:30
|
Аугсбург – Штутгарт
|- : -
|11.05
|16:30
|
Боруссия М – Айнтрахт Ф
|- : -
|11.05
|16:30
|
Кельн – Унион Б
|- : -
|11.05
|16:30
|
Фрайбург – Хайденхайм
|- : -
|11.05
|16:30
|
РБ Лейпциг – Вердер
|- : -
|11.05
|19:30
|
Майнц – Боруссия Д
|- : -
|12.05
|16:30
|
Дармштадт – Хоффенхайм
|- : -
|12.05
|18:30
|
Бавария – Вольфсбург
|- : -
|12.05
|20:30
|
Бохум – Байер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|25
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|24
|П
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|13
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|26
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|24
|2
|7
|
|
Тута
Айнтрахт Ф
|28
|1
|1
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