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Сегодня, 14:33

Тухель — о возможном возвращении в Англию: «Не секрет, что мне нравилось в «Челси» и АПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о потенциальном возвращении АПЛ.

«Я бы предпочел не отвечать на этот ворпрос. Но не секрет, что мне нравилось в «Челси», мне нравилось в АПЛ. Это было очень особенное время в Англии», — приводит слова Тухеля TNT Sports.

Ранее Тухель объявил об уходе из «Баварии» после окончания сезона.

50-летний немец возглавлял «Челси» с января 2021 по сентябрь 2022 года. Под его руководством лондонцы стали победителями Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

ФК Бавария
ФК Челси
Томас Тухель
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Скоулз раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после крупного поражения от «Кристал Пэлас»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 36 26 5 5 88-28 83
2
 Ман. Сити 35 25 7 3 87-33 82
3
 Ливерпуль 36 23 9 4 81-38 78
4
 Астон Вилла 36 20 7 9 73-53 67
5
 Тоттенхэм 35 18 6 11 69-58 60
6
 Ньюкасл 35 17 5 13 78-56 56
7
 Челси 35 15 9 11 70-59 54
8
 МЮ 35 16 6 13 52-55 54
9
 Вест Хэм 36 13 10 13 56-70 49
10
 Борнмут 36 13 9 14 52-63 48
11
 Брайтон 35 12 11 12 53-57 47
12
 Вулверхэмптон 36 13 7 16 49-60 46
13
 Фулхэм 36 12 8 16 51-55 44
14
 Кр. Пэлас 36 11 10 15 49-57 43
15
 Эвертон 36 12 9 15 38-49 39
16
 Брентфорд 36 9 9 18 52-60 36
17
 Нот. Форест 36 8 9 19 45-63 29
18
 Лутон Таун 36 6 8 22 49-78 26
19
 Бернли 36 5 9 22 39-74 24
20
 Шеффилд Юн. 36 3 7 26 35-100 16
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
11.05 14:30
Фулхэм – Ман. Сити
 - : -
11.05 17:00
Борнмут – Брентфорд
 - : -
11.05 17:00
Эвертон – Шеффилд Юн.
 - : -
11.05 17:00
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
11.05 17:00
Тоттенхэм – Бернли
 - : -
11.05 17:00
Вест Хэм – Лутон Таун
 - : -
11.05 17:00
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 - : -
11.05 19:30
Нот. Форест – Челси
 - : -
12.05 18:30
МЮ – Арсенал
 - : -
13.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 20
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Энтони Гордон

Энтони Гордон

Ньюкасл Юнайтед

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 27 1 9
Родри

Родри

Манчестер Сити

 31 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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