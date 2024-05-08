Тухель — о возможном возвращении в Англию: «Не секрет, что мне нравилось в «Челси» и АПЛ»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о потенциальном возвращении АПЛ.

«Я бы предпочел не отвечать на этот ворпрос. Но не секрет, что мне нравилось в «Челси», мне нравилось в АПЛ. Это было очень особенное время в Англии», — приводит слова Тухеля TNT Sports.

Ранее Тухель объявил об уходе из «Баварии» после окончания сезона.

50-летний немец возглавлял «Челси» с января 2021 по сентябрь 2022 года. Под его руководством лондонцы стали победителями Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.