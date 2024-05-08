Тухель — о возможном возвращении в Англию: «Не секрет, что мне нравилось в «Челси» и АПЛ»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о потенциальном возвращении АПЛ.
«Я бы предпочел не отвечать на этот ворпрос. Но не секрет, что мне нравилось в «Челси», мне нравилось в АПЛ. Это было очень особенное время в Англии», — приводит слова Тухеля TNT Sports.
Ранее Тухель объявил об уходе из «Баварии» после окончания сезона.
50-летний немец возглавлял «Челси» с января 2021 по сентябрь 2022 года. Под его руководством лондонцы стали победителями Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|36
|26
|5
|5
|88-28
|83
|
2
|Ман. Сити
|35
|25
|7
|3
|87-33
|82
|
3
|Ливерпуль
|36
|23
|9
|4
|81-38
|78
|
4
|Астон Вилла
|36
|20
|7
|9
|73-53
|67
|
5
|Тоттенхэм
|35
|18
|6
|11
|69-58
|60
|
6
|Ньюкасл
|35
|17
|5
|13
|78-56
|56
|
7
|Челси
|35
|15
|9
|11
|70-59
|54
|
8
|МЮ
|35
|16
|6
|13
|52-55
|54
|
9
|Вест Хэм
|36
|13
|10
|13
|56-70
|49
|
10
|Борнмут
|36
|13
|9
|14
|52-63
|48
|
11
|Брайтон
|35
|12
|11
|12
|53-57
|47
|
12
|Вулверхэмптон
|36
|13
|7
|16
|49-60
|46
|
13
|Фулхэм
|36
|12
|8
|16
|51-55
|44
|
14
|Кр. Пэлас
|36
|11
|10
|15
|49-57
|43
|
15
|Эвертон
|36
|12
|9
|15
|38-49
|39
|
16
|Брентфорд
|36
|9
|9
|18
|52-60
|36
|
17
|Нот. Форест
|36
|8
|9
|19
|45-63
|29
|
18
|Лутон Таун
|36
|6
|8
|22
|49-78
|26
|
19
|Бернли
|36
|5
|9
|22
|39-74
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|36
|3
|7
|26
|35-100
|16
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.05
|14:30
|
Фулхэм – Ман. Сити
|- : -
|11.05
|17:00
|
Борнмут – Брентфорд
|- : -
|11.05
|17:00
|
Эвертон – Шеффилд Юн.
|- : -
|11.05
|17:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|11.05
|17:00
|
Тоттенхэм – Бернли
|- : -
|11.05
|17:00
|
Вест Хэм – Лутон Таун
|- : -
|11.05
|17:00
|
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|- : -
|11.05
|19:30
|
Нот. Форест – Челси
|- : -
|12.05
|18:30
|
МЮ – Арсенал
|- : -
|13.05
|22:00
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Коул Палмер
Челси
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|20
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Энтони Гордон
Ньюкасл Юнайтед
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|27
|1
|9
|
|
Родри
Манчестер Сити
|31
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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