Тухель хочет вернуться в «Челси» или возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заинтересован в возвращении в АПЛ, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 50-летний немец был готов продолжить карьеру в «Баварии» после окончания сезона, но пока этот вариант недоступен.

В случае ухода из немецкого клуба привлекательными вариантами для Тухеля являются возвращение в «Челси» или назначение в «Манчестер Юнайтед».

«Бавария» в феврале объявила об уходе 50-летнего специалиста по окончании сезона. Позже появилась информация, что Тухель может остаться на своем посту, но в клубе опровергли такую возможность.

В текущем сезоне «Бавария» впервые за 12 последних сезонов не сумела стать чемпионом Германии. Титул досрочно завоевал «Байер».