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Тухель хочет вернуться в «Челси» или возглавить «Манчестер Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель заинтересован в возвращении в АПЛ, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 50-летний немец был готов продолжить карьеру в «Баварии» после окончания сезона, но пока этот вариант недоступен.

В случае ухода из немецкого клуба привлекательными вариантами для Тухеля являются возвращение в «Челси» или назначение в «Манчестер Юнайтед».

«Бавария» в феврале объявила об уходе 50-летнего специалиста по окончании сезона. Позже появилась информация, что Тухель может остаться на своем посту, но в клубе опровергли такую возможность.

В текущем сезоне «Бавария» впервые за 12 последних сезонов не сумела стать чемпионом Германии. Титул досрочно завоевал «Байер».

Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
Томас Тухель
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«Унион» объявил об увольнении главного тренера команды Ненада Бьелицы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 32 26 6 0 82-23 84
2
 Бавария 32 22 3 7 90-41 69
3
 Штутгарт 32 21 4 7 73-39 67
4
 РБ Лейпциг 32 19 6 7 74-36 63
5
 Боруссия Д 32 17 9 6 64-40 60
6
 Айнтрахт Ф 32 11 12 9 48-47 45
7
 Фрайбург 32 11 8 13 43-55 41
8
 Хоффенхайм 32 11 7 14 56-64 40
9
 Аугсбург 32 10 9 13 49-57 39
10
 Хайденхайм 32 9 11 12 45-53 38
11
 Вердер 32 10 8 14 43-52 38
12
 Вольфсбург 32 10 7 15 40-51 37
13
 Боруссия М 32 7 12 13 55-62 33
14
 Бохум 32 7 12 13 41-65 33
15
 Унион Б 32 8 6 18 29-54 30
16
 Майнц 32 5 14 13 33-50 29
17
 Кельн 32 4 12 16 24-54 24
18
 Дармштадт 32 3 8 21 30-76 17
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10.05 21:30
Аугсбург – Штутгарт
 - : -
11.05 16:30
Боруссия М – Айнтрахт Ф
 - : -
11.05 16:30
Кельн – Унион Б
 - : -
11.05 16:30
Фрайбург – Хайденхайм
 - : -
11.05 16:30
РБ Лейпциг – Вердер
 - : -
11.05 19:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
12.05 16:30
Дармштадт – Хоффенхайм
 - : -
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Лоис Опенда

РБ Лейпциг

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П
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Алехандро Гримальдо

Байер

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Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

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Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 24 2 7
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

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