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Сегодня, 14:41

Румменигге — о триумфе «Байера»: «Полстраны мечтало о том, чтобы чемпионом стала не «Бавария»

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Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал результаты леверкузенского «Байера» в нынешнем сезоне.

«Половина страны мечтала о том, чтобы чемпионами стали не мы, и в этом сезоне их желание наконец сбылось. Теперь нам нужно собраться с силами, чтобы снова стать чемпионами в следующем году», — приводит слова Румменигге AS.

Команда Хаби Алонсо обеспечила себе чемпионство в немецкой бундеслиге за несколько туров до окончания ее розыгрыша. При этом «фармацевты» являются претендентами на победу в Суперкубке Германии и Лиге Европы.

«Бавария» располагается на втором месте в таблице бундеслиги. В следующем матче мюнхенцы сыграют в гостях с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась вничью 2:2.

ФК Бавария
ФК Байер
Хаби Алонсо
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 32 26 6 0 82-23 84
2
 Бавария 32 22 3 7 90-41 69
3
 Штутгарт 32 21 4 7 73-39 67
4
 РБ Лейпциг 32 19 6 7 74-36 63
5
 Боруссия Д 32 17 9 6 64-40 60
6
 Айнтрахт Ф 32 11 12 9 48-47 45
7
 Фрайбург 32 11 8 13 43-55 41
8
 Хоффенхайм 32 11 7 14 56-64 40
9
 Аугсбург 32 10 9 13 49-57 39
10
 Хайденхайм 32 9 11 12 45-53 38
11
 Вердер 32 10 8 14 43-52 38
12
 Вольфсбург 32 10 7 15 40-51 37
13
 Боруссия М 32 7 12 13 55-62 33
14
 Бохум 32 7 12 13 41-65 33
15
 Унион Б 32 8 6 18 29-54 30
16
 Майнц 32 5 14 13 33-50 29
17
 Кельн 32 4 12 16 24-54 24
18
 Дармштадт 32 3 8 21 30-76 17
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.05 21:30
Аугсбург – Штутгарт
 - : -
11.05 16:30
Боруссия М – Айнтрахт Ф
 - : -
11.05 16:30
Кельн – Унион Б
 - : -
11.05 16:30
Фрайбург – Хайденхайм
 - : -
11.05 16:30
РБ Лейпциг – Вердер
 - : -
11.05 19:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
12.05 16:30
Дармштадт – Хоффенхайм
 - : -
12.05 18:30
Бавария – Вольфсбург
 - : -
12.05 20:30
Бохум – Байер
 - : -
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Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 36
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 25
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 24
П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 13
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 26 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 24 2 7
Тута

Тута

Айнтрахт Ф

 28 1 1
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