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Зарема Салихова о голе Зобнина «Рубину»: «Ответил всем хейтерам!»

22:30
Роман Зобнин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Роман Зобнин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Зарема Салихова, супруга председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала гол хавбека Романа Зобнина в ворота «Рубина» в матче Кубка Матч Премьер.

27-летний Зобнин отличился на 58-й минуте встречи с казанцами.

«Рома ответил всем хейтерам!» — написала Салихова в своем Telegram-канале.

21 июня сборная России уступила Дании (1:4) в матче группы B Евро-2020 и покинула турнир. В составе россиян на поле вышел Зобнин, после ошибки которого датчане забили второй мяч в игре. После матча болельщики критиковали полузащитника в соцсетях.

Дополнительная информация:

https://t.me/zaremaplayboy/655

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