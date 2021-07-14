Зарема Салихова о голе Зобнина «Рубину»: «Ответил всем хейтерам!»
22:30
Зарема Салихова, супруга председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала гол хавбека Романа Зобнина в ворота «Рубина» в матче Кубка Матч Премьер.
27-летний Зобнин отличился на 58-й минуте встречи с казанцами.
«Рома ответил всем хейтерам!» — написала Салихова в своем Telegram-канале.
21 июня сборная России уступила Дании (1:4) в матче группы B Евро-2020 и покинула турнир. В составе россиян на поле вышел Зобнин, после ошибки которого датчане забили второй мяч в игре. После матча болельщики критиковали полузащитника в соцсетях.
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