Соболев о победе «Спартака» над «Рубином»: «Надеюсь, в сезоне по-другому не будет»

Форвард «Спартака» Александр Соболев после победы над «Рубином» (4:0) в матче Кубка Матч Премьер прокомментировал итоги встречи.

24-летний Соболев забил гол в игре с казанцами на 56-й минуте матча.

«Тяжело сказать, что в идеальных кондициях. Все равно идут нагрузки. Надеюсь, что в сезоне по-другому не будет. Но будет ответственность за результат, нервозность. Важно сохранить то, что есть сейчас. Легкость в моей игре? Очень тяжело играть на самом деле. Под нагрузками — от игры к игре стану еще полегче. Короткий отпуск после сборной? Не отказался бы еще от 2-3 дней выходных, но на 7-й день уже соскучился по команде. Как таковой усталости нет.

Тренировки при новом тренере? Всё через мяч, хочет играть активно в атаке и в обороне, прессинг — мне нравится это очень. Тренировки были очень интенсивные. Победа над «Рубином» сегодня? Эту игру не будем брать в пример. Там будет чемпионат и игра за три очка", — сказал Соболев в эфире matchtv.ru.

24 июля в первом туре сезона-2021/22 Тинькофф РПЛ «Спартак» сыграет с «Рубином» в Казани.