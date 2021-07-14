Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прибыл на матч Кубка Матч Премьер между красно-белыми и «Рубином».

Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве, начало — в 21.00 (мск).

Помимо «Спартака» и «Рубина», в предсезонном турнире принимают участие «Сочи» и «Химки».

Ранее, 14 июля, «Химки» уступили «Сочи» (2:3) в матче товарищеского турнира.