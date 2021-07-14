«Химки» — «Сочи»: почему не назначен пенальти в ворота подмосковной команды?
18:38
На 22-й минуте матча товарищеского турнира Кубка Матч Премьер «Химки» — «Сочи» арбитр Павел Шадыханов поступил правильно, не назначив 11-метровый удар в ворота команды из Подмосковья.
В штрафной площади «Химок» после удара Родригау произошел контакт мяча с левой рукой Егора Данилкина. Но она находилась в естественном положении — оснований для назначения пенальти нет.
Ранее, на 13-й минуте встречи, гол в ворота «Химок» забил защитник сочинцев Родригау.
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