На 22-й минуте матча товарищеского турнира Кубка Матч Премьер «Химки» — «Сочи» арбитр Павел Шадыханов поступил правильно, не назначив 11-метровый удар в ворота команды из Подмосковья.

В штрафной площади «Химок» после удара Родригау произошел контакт мяча с левой рукой Егора Данилкина. Но она находилась в естественном положении — оснований для назначения пенальти нет.

Ранее, на 13-й минуте встречи, гол в ворота «Химок» забил защитник сочинцев Родригау.