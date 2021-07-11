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«Спартак» — «Сочи»: все голы матча

19:59
Футболисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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11 июля в Москве «Спартак» одержал разгромную победу над «Сочи» (4:0) в матче Кубка Матч Премьер. В составе красно-белых голы забили Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов, Александр Соболев и Виктор Мозес.

6-я минута: гол Бакаева

38-я минута: гол Мирзова

62-я минута: гол Соболева

83-я минута: гол Мозеса

Спартак — Сочи

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