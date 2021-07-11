«Спартак» — «Сочи»: все голы матча
11 июля в Москве «Спартак» одержал разгромную победу над «Сочи» (4:0) в матче Кубка Матч Премьер. В составе красно-белых голы забили Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов, Александр Соболев и Виктор Мозес.
6-я минута: гол Бакаева
Выстрел Бакаева в лучших традициях Роббена?— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 11, 2021
На Кубке Париматч Премьер забиваются только шедевры https://t.co/yH9Ux8Qm1r pic.twitter.com/LekDvQuwCs
38-я минута: гол Мирзова
Мирзов максимально упростил себе задачу и занес мяч в пустые ?? pic.twitter.com/Smms3A7mPX— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 11, 2021
62-я минута: гол Соболева
Ну это просто Лионель Соболев ?— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 11, 2021
Закинул в дальний угол с передачи Мирзова. Красота ? pic.twitter.com/Gy9oNo6J0H
83-я минута: гол Мозеса
Парни из «Спартака» от души посоревновались в суперголах. Попытка от Мозеса — 10 страшных пушек из 10 ??— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 11, 2021
На Кубке Париматч Премьер по-другому никак ??? pic.twitter.com/4MeVYpNnLa
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