Тренер «Сочи» Федотов отметил важность усиления состава после победы над «Химками»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после победы над «Химками» (3:2) в матче товарищеского турнира Кубка Матч Премьер подвел итоги встречи.

«По первому тайму думаю, что мы контролировали игру, контролировали матч. Создали предпосылки, не то чтобы закончить игру, но уйти на перерыв с достойным счетом. Непростые погодные условия, нужно было включать характер. Во втором тайме были моменты, но мы не смогли реализовать все. За это, как правило, наказывается. Стоит отметить, что не все наши футболисты соответствуют уровню премьер-лиги. Через такие турниры и будем наигрывать. Для них подобные матчи являются дебютом в сильнейшем дивизионе. Стоит отдать должное команде-сопернику, они провели ротацию», — сказал Федотов.

Тренер сочинцев также отметил важность новых трансферов перед началом нового сезона РПЛ.

«Усиление нам нужно, это 100%. Нам нужен форвард, линия атаки. Нужны 2-3 позиции русских футболистов. У нас очень жестокий график. Надеюсь, что в ближайшее время у нас все получится», — добавил Федотов.

26 июля в первом туре чемпионата России «Сочи» сыграет с «Нижним Новгородом».