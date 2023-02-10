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Сегодня, 22:02

Джикия — о новичках «Спартака»: «Ребята потихонечку прибавляют, адаптируются»

Джикия поделился мнением о новичках «Спартака»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу команды в Winline Зимнем Кубе РПЛ. Ранее красно-белые обыграли «Сочи» (2:0) в третьем туре турнира.

— Понятное дело, что приятно одержать победу. Что-то сегодня наигрывали, что-то получилось, что-то — нет. Все своим чередом.

— Что про новичков скажите?

— Мы сегодня первый раз вышли вместе. Разберем, посмотрим. Понятное дело, что ребята потихонечку прибавляют, адаптируются. Сегодня провели первый тайм с ребятами. Взаимопонимание и все становится лучше, это радует.

— Тот состав, который мы увидели в первом тайме, насколько это прообраз состава на кубковый матч?

— Это не ко мне вопрос.

— Не было такого разговора и установки, что это ориентировочная основа?

— Нет.

— Показалось, что вы со смущением и стеснением поднимали кубок над головой.

— Мы хотели, чтобы Леон Классен поднял, но он отказался. Мы очень хотели, чтобы он поднял. Почему? Не знаю, мы просто хотели, чтобы он поднял. Он говорит, что уже год в команде и уже два трофея, поэтому думали пусть он поднимет.

— Не связано это со слухами, что он может уйти?

— Нет, мы его не отпустим. Он ключевой игрок.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
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