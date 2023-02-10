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Сегодня, 23:03

Кечинов: «Процентов на 80-90 «Спартак» готов к возобновлению сезон»

Кечинов оценил результат «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ
Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об игре московского клуба на Winline Зимнем кубке РПЛ.

— Уже видно, что «Спартак» на подходе к оптимальному физическому состоянию. В игре с «Краснодаром» и сегодня с «Сочи» появилась легкость. Еще почти две недели до кубковой игры. Самое главное, чтобы к этому матчу и к чемпионату команда была в оптимальном состоянии. Процентов на 80-90 «Спартак» готов к возобновлению сезона.

— «Спартак» не пропустил ни одного мяча за три игры. Результат впечатляет?

— Хороший результат, но у «Сочи» в первом тайме были моменты, а один вообще 100-процентный, когда забили. «Спартаку» тогда повезло. Хорошо, что команда не пропускает, это должно радовать, но работы еще много, — цитирует Кечинова «РБ Спорт».

Команда Гильермо Абаскаля на этом турнире не пропустила ни одного гола.

Ранее московский клуб обыграл «Ростов» (0:0, пенальти — 2:1) и «Краснодар» (2:0).

Завтра, 11 февраля, состоится заключительный матч турнира, в котором встретятся «Ростов» и «Краснодар». Начало — в 20.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-kechinov-vse-ravno-na-rezul-tat-v-predsezonnom-turnire-glavnoe-chempionat-i-kubok/
Валерий Кечинов
ФК Спартак (Москва)
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