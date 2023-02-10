«Спартак» обыграл «Сочи» и стал победителем Зимнего кубка РПЛ

«Спартак» обыграл «Сочи» (2:0) в матче 3-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ. Таким образом, красно-белые стали победителями турнира.

В этом матче в составе «Спартака» голами отметились Михаил Игнатов и Кейта Бальде.

Команда Гильермо Абаскаля на этом турнире не пропустила ни одного гола.

Ранее московский клуб обыграл «Ростов» (0:0, пенальти — 2:1) и «Краснодар» (2:0).

Завтра, 11 февраля, состоится заключительный матч турнира, в котором встретятся «Ростов» и «Краснодар». Начало — в 20.00 мск.