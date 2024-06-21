«Не нравится, что получаю деньги за работу, которую не делаю». Как до Сафонова играл в «ПСЖ» Семак

Французский этап карьеры главного тренера «Зенита».

14 июня Матвей Сафонов официально стал игроком «ПСЖ». До него цвета парижан защищали два россиянина — Игорь Яновский и Сергей Семак. «СЭ» рассказывает о французском этапе карьеры нынешнего главного тренера «Зенита».

«Продать Семака в «Милан»!»

В 2004 году Россию в Лиге чемпионов представлял ЦСКА. Армейцы заняли третье место в группе с «Челси», «Порту» и «ПСЖ». В последнем туре команда Валерия Газзаева победила в Париже — 3:1. Один из лучших (если не лучший) матчей в своей карьере выдал Сергей Семак, оформивший хет-трик.

Особого внимания заслуживает третий гол нынешнего главного тренера «Зенита». Получив пас от Игнашевича, Семак вошел в штрафную, избежал встречи с двумя соперниками и по обводящей траектории послал мяч в дальний угол, третий раз за вечер заставив капитулировать Летизи.

«Семака — на трансфер! Продать его в «Милан»!» — кричал один из братьев Березуцких после игры.

«В нынешнем футболе, где во главе угла оказались деньги и коммерческие интересы, почти не осталось игроков, которых можно назвать знаменем того или иного клуба, — писал корреспондент «СЭ». — Семак — один из последних игроков-символов, он из тех, кого уважают партнеры и обожают болельщики. В той же Италии таких игроков единицы — Мальдини в «Милане», Тотти в «Роме», Дель Пьеро (с небольшими оговорками) в «Ювентусе». Насколько важен для «Локомотива» Дмитрий Лоськов, настолько же важен для ЦСКА Семак».

Добавьте сюда еще гол Семака в домашней встрече с парижанами, и тогда станет понятно, почему зимой 2005 года французский клуб положил глаз на россиянина. Очень уж он впечатлил главного тренера «ПСЖ» боснийца Вахида Халилходжича, который увидел в нем человека, способного снабжать острыми передачами бомбардира Паулету.

Правда, внутри парижского клуба высказывались и сомнения относительно целесообразности сделки. Скептики приводили следующие доводы: во-первых, нет никакой уверенности, что Семак найдет общий язык с Паулетой, во-вторых, универсальный игрок не отличается стабильной результативностью, в-третьих, он не был включен в сборную России для участия в Euro-2004.

«ЦСКА мне нужен! Но нужен ли ему я?»

И все-таки желание главного тренера перевесило. По сообщению французских СМИ, «ПСЖ» вышел на ЦСКА с первым предложением в середине декабря 2004 года.

Сразу после Нового года в «СЭ» вышло интервью Семака, из которого следовало: он не намерен менять клуб.

— На данный момент у меня контракт с ЦСКА на два года. Сегодня отвез загранпаспорт для оформления поездки вместе с командой на сбор в Италию. 13 января у нас медобследование, 15-го вылетаем на Апеннины. Вот самая достоверная и полная информация на сегодня. Существует договоренность с Гинером: как только появится устраивающий ЦСКА вариант, он тут же сообщит. Пока никаких звонков от Евгения Ленноровича не было. Поэтому все разговоры о «ПСЖ», наверное, не имеют под собой реальных оснований.

— Вообще, вам хочется уехать?

— Нет. Говорил и еще раз повторю: если нужен ЦСКА и сам буду ощущать, что могу приносить пользу, обязательно останусь. Вопрос в том, насколько Семак необходим команде. Она мне нужна!

Семак действительно отправился с ЦСКА на сбор в Италию, а через неделю... подписал контракт с «ПСЖ» сроком на 2,5 года. Сумма трансфера оценивалась в 2,5 миллиона долларов.

«Семак вел себя предельно корректно по отношению как к руководству ЦСКА, так и к армейским болельщикам. Говорил, что ЦСКА ему нужен и что уезжать он никуда не хочет. Вопрос, мол, в том, насколько он нужен команде. Если следовать этой логике, то получается, что теперь Семак оказался нужен не очень, — писал корреспондент «СЭ». — Вместе с тем напрашивается вывод, что именно сейчас настал момент, когда футболиста можно было продать с большей выгодой, чем, возможно, завтра. «ПСЖ» на игрока по-настоящему «запал». Точно так же Александр Панов поразил влюбчивую Францию в июне 99-го — и через год оказался в «Сент-Этьене». Стоит учесть и то, что в конце февраля Семаку исполнится 29 лет. Как долго еще он будет в состоянии выступать на высоком уровне?»

— Мне кажется, я сделал правильный выбор, — заметил в свою очередь Семак. — С ЦСКА многое пережито, в последние годы клуб утвердился в числе безусловных лидеров российского футбола. Мне было очень хорошо и интересно все эти годы. Но теперь, видимо, настало время попробовать что-то другое.

Ролан Гусев и Сергей Семак в матче ЦСКА — «ПСЖ». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Первый гол. И последний

Дебют Семака за «ПСЖ» состоялся 30 января. Парижане дома уступили «Монако» (0:2).

Бывший капитан ЦСКА — и это должно было стать сюрпризом для соперников — вышел на поле с первых минут. Россиянин занял место за спиной Паулеты, а на краях расположились Коридон и Рейналдо, По мнению французских обозревателей, Семаку недоставало взаимопонимания с одноклубниками, но несколько раз он все же блеснул исполнением технических приемов. В частности, дважды отлично набрасывал со штрафных мяч на голову прибегавшего к чужим воротам защитника Йепеса. В обоих случаях — на 30-й и 62-й минутах — удары колумбийца отразил, растянувшись во весь рост, вратарь Рома.

— Конечно, мне не хватает игровой практики. Все-таки два месяца ее не имел. Надо провести два-три матча, чтобы почувствовать игровой ритм, — признал Семак.

— В тактическом плане с чем-нибудь новым столкнулись?

— Нет. «ПСЖ» играл по схеме 4-2-3-1. При этом я располагался по центру, хотя и менялся по ходу матча местами с партнерами, иногда сдвигаясь на фланг.

Следующие два матча «ПСЖ» тоже проиграл. Против «Ланса» россиянин провел на поле все 90 минут, против «Страсбура» — 16.

Свой первый и, как оказалось позже, единственный гол в составе парижан будущий главный тренер «Зенита» провел 22 апреля в домашнем поединке с «Ниццей» (3:1).

В той встрече экс-армеец внес немалый вклад в успех «ПСЖ», который, продлив до пяти матчей беспроигрышную серию, поднялся на высшее для себя с начала сезона 7-е место в таблице. Выйдя в стартовом составе, Семак провел на поле почти весь матч, забил гол, помог забить Ротену и был признан L'Equipe лучшим игроком встречи. Россиянин за три минуты до того, как покинуть поле, не промахнулся, использовав передачу Любоя.

До конца сезона Семак отыграл в чемпионате Франции еще четыре матча. Но результативными действиями не отметился. В целом процесс адаптации походил довольно нормально. Конечно, россиянин звезд с неба не хватал, но и откровенно провальных игр в его исполнении тоже не было.

«В России получал бы больше денег, но мне хотелось бы поиграть во Франции »

Проблемы с игровой практикой начались в новом сезоне. В первых четырех турах Семак вообще не попадал в заявку команды! И дело было не в травме. За весь первый круг он принял участие всего в 9 встречах из 19, не забив и не отдав ни одной голевой передачи. Новый наставник парижан Лоран Фурнье не слишком-то верил в нашего соотечественника.

Естественно, в январе 2006 года появились сообщения о том, что Семак сменит команду. В частности, его активно сватали в «Марсель».

«Клуб платит деньги футболисту, который не играет, а я получаю деньги за работу, которую не делаю, — мне это не нравится, — заявил Сергей Семак в интервью французской L'Equipe. — Вернуться в Россию? Там у меня был бы более выгодный контракт, я получал бы больше денег, но мне хотелось бы поиграть во Франции. Тем более что переезд повлечет за собой новые изменения в жизни сына и жены».

«Сергеем Семаком активно интересуются российские клубы, хотя сам он хотел бы продолжить карьеру во Франции», — сказал корреспонденту «СЭ» агент футболиста Кристиан Ютто.

По его словам, полузащитник привлекал внимание «Динамо», «Зенита», «Москвы» и «Локомотива».

«В четверг встречаюсь в Париже со спортивным директором одной из российских команд, — добавил агент. — Что касается французских клубов, то «ПСЖ» не хочет отдавать Семака в аренду «Марселю», а купить его этот клуб вряд ли решится. Есть варианты со «Страсбуром» и «Метцем», но вряд ли Сергею стоит связывать судьбу с аутсайдерами французского чемпионата, как, впрочем, и с «Нантом», находящимся в середине турнирной таблицы».

«Обидно, что отыграл в «ПСЖ» всего год»

Говоря о российской команде, представитель Семака имел в виду ФК «Москва». «Горожане» оказались самыми расторопными и заполучили в свои ряды будущего бронзового призера Евро-2008.

— Ваш выбор оказался несколько неожиданным. Почему «Москва», а не ЦСКА или «Локомотив»? — спросил Семака корреспондент «СЭ».

— Вернуться в ЦСКА мне никто не предлагал. Довольно много общались с президентом «Локомотива» Валерием Филатовым, хочу сказать ему огромное спасибо за поддержку, но все-таки по спортивным причинам предпочел «Москву». У этого клуба все было определено с тренером, я встречался с Леонидом Слуцким, говорил с ним по телефону. Прекрасно представляю себе и роль в коллективе, и позицию на поле. Да и квартира у меня у станции метро «Коломенская», близко к Восточной.

— Вас что-то разочаровало во Франции?

— Нет. Я рад полученному опыту, ничуть не жалею о решении отправиться в «ПСЖ». Однако выяснилось, что в России мне играть комфортнее. Назову и еще одну причину возвращения: хочется попасть в «Клуб 100». Остается забить десять голов.

— Возвращение в российский чемпионат — шаг назад?

— Французское первенство выше уровнем, однако наше прогрессирует гораздо более высокими темпами.

— До вас во французской лиге пытался закрепиться Сычев и также без успеха. В чем причины проблем россиян в этом чемпионате?

— Каждый случай надо рассматривать в отдельности. Полагаю, Сычев был слишком молод, чтобы проявить себя в столь сильном клубе, как «Марсель». У меня свои сложности: три тренера и два президента за год — все-таки перебор. Сила команды не совсем соответствует амбициям болельщиков, это создает напряжение. Даже Роналдинью испытывал проблемы (бразилец выступал за парижан в 2001-2003 годах, забил 25 голов в 77 играх. — Прим. «СЭ»). Кроме того, какое-то время уходит на адаптацию. И в российском чемпионате не всякому мастеровитому легионеру сразу удается заиграть.

За «ПСЖ» во всех турнирах Семак провел 31 матч, забив один гол.

«Обидно, что провел в ПСЖ всего год. Мне нравились Париж и Франция. Но из-за семейных обстоятельств и возможностей, которые мне обещали в российских клубах в то время, я принял решение вернуться на родину. В любом случае у меня остались только хорошие воспоминания о чемпионате Франции. Жаль, что уже не сыграю в нем. Где вижу себя через 5-10 лет? Возможно, в Париже. Хотелось бы в качестве тренера, но и возвращение как туриста меня бы не огорчило», — заявил Сергей Богданович в 2018 году в интервью Goal.