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Энрике недоволен Доннаруммой и даст еще один шанс Сафонову. Но это не значит, что Матвей станет основным

Энрике недоволен игрой Доннаруммы и может дать шанс Сафонову
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press
Итальянец провалил игру с «Арсеналом».

Матвей Сафонов в скором времени может получить еще несколько шансов в основном составе «ПСЖ». Луис Энрике недоволен игрой Джанлуиджи Доннаруммы, который пропустил два нелепых гола в матче Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:2).

Что планирует делать Энрике

Авторитетное французское издание L'Equipe сообщило, что главный тренер «ПСЖ» не впечатлен действиями основного вратаря Джанлуиджи Доннаруммы. Луис Энрике разочаровался в итальянце после его ошибок в матче Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:2), которые привели к поражению. Во время первого гола Кая Хаверца Джиджо провалился при игре на выходе и позволил немцу поразить пустые ворота. Второй гол залетел после подачи Букайо Сака со стандарта с правого фланга — суматоха в штрафной смутила голкипера, который не проконтролировал полет мяча.

По информации L'Equipe, Луис Энрике продолжил настаивать на здоровой конкуренции вратарей: в «ПСЖ» на место в основном составе претендуют три голкипера — помимо Доннаруммы, Матвей Сафонов и испанец Арнау Тенас. Ожидается, что коллеги Джанлуиджи в ближайшее время получат больше игровой практики.

После встречи с «Арсеналом» в Доннарумме разочаровался не только Луис Энрике, но и болельщики парижан, которые в соцсетях призывали сделать Сафонова основным. «Доннарумма — отличный вратарь! Но иногда он совершает банальные ошибки. Возможно, настала очередь Сафонова быть в воротах», — сказал «СЭ» Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Джанлуиджи Доннарумма.
Фото Global Look Press

Какие шансы у Сафонова

Пошатнувшийся статус Доннаруммы не означает готовое место основного вратаря для Сафонова — он лишь получит еще несколько шансов в условиях равной конкуренции. Это в разговоре с «СЭ» подтвердил заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер.

«Энрике хочет сделать Сафонова основным вратарем? Это не совсем так. Да, Энрике недоволен Доннаруммой, но его не убедил и Сафонов, а Тенас все еще остается вариантом. Так что выбор между тремя вратарями еще открыт», — сообщил Леклер «СЭ».

Джанлуиджи Доннарумма (слева) после второго гола &laquo;Арсенала&raquo;. «Арсенал» растоптал «ПСЖ». Доннарумма пропустил за тайм столько, сколько Сафонов за три матча

Сафонов начал сезон вторым номером, но из-за повреждения Доннаруммы провел три матча во всех турнирах. Матвей дебютировал за «ПСЖ» в игре Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0), которая осталась единственной сухой для россиянина. Также он вышел в двух последних турах лиги 1, но пропустил по мячу от «Реймса» (1:1) и «Ренна» с пенальти (3:1). После этого состоялось возвращение Доннаруммы в противостоянии с «Арсеналом».

Джанлуиджи Доннарумма
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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