Энрике недоволен Доннаруммой и даст еще один шанс Сафонову. Но это не значит, что Матвей станет основным
Матвей Сафонов в скором времени может получить еще несколько шансов в основном составе «ПСЖ». Луис Энрике недоволен игрой Джанлуиджи Доннаруммы, который пропустил два нелепых гола в матче Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:2).
Что планирует делать Энрике
Авторитетное французское издание L'Equipe сообщило, что главный тренер «ПСЖ» не впечатлен действиями основного вратаря Джанлуиджи Доннаруммы. Луис Энрике разочаровался в итальянце после его ошибок в матче Лиги чемпионов против «Арсенала» (0:2), которые привели к поражению. Во время первого гола Кая Хаверца Джиджо провалился при игре на выходе и позволил немцу поразить пустые ворота. Второй гол залетел после подачи Букайо Сака со стандарта с правого фланга — суматоха в штрафной смутила голкипера, который не проконтролировал полет мяча.
По информации L'Equipe, Луис Энрике продолжил настаивать на здоровой конкуренции вратарей: в «ПСЖ» на место в основном составе претендуют три голкипера — помимо Доннаруммы, Матвей Сафонов и испанец Арнау Тенас. Ожидается, что коллеги Джанлуиджи в ближайшее время получат больше игровой практики.
После встречи с «Арсеналом» в Доннарумме разочаровался не только Луис Энрике, но и болельщики парижан, которые в соцсетях призывали сделать Сафонова основным. «Доннарумма — отличный вратарь! Но иногда он совершает банальные ошибки. Возможно, настала очередь Сафонова быть в воротах», — сказал «СЭ» Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Какие шансы у Сафонова
Пошатнувшийся статус Доннаруммы не означает готовое место основного вратаря для Сафонова — он лишь получит еще несколько шансов в условиях равной конкуренции. Это в разговоре с «СЭ» подтвердил заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер.
«Энрике хочет сделать Сафонова основным вратарем? Это не совсем так. Да, Энрике недоволен Доннаруммой, но его не убедил и Сафонов, а Тенас все еще остается вариантом. Так что выбор между тремя вратарями еще открыт», — сообщил Леклер «СЭ».
Сафонов начал сезон вторым номером, но из-за повреждения Доннаруммы провел три матча во всех турнирах. Матвей дебютировал за «ПСЖ» в игре Лиги чемпионов с «Жироной» (1:0), которая осталась единственной сухой для россиянина. Также он вышел в двух последних турах лиги 1, но пропустил по мячу от «Реймса» (1:1) и «Ренна» с пенальти (3:1). После этого состоялось возвращение Доннаруммы в противостоянии с «Арсеналом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|6
|5
|1
|0
|20-5
|16
|
2
|Монако
|6
|5
|1
|0
|12-3
|16
|
3
|Марсель
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|
4
|Реймс
|6
|3
|2
|1
|10-8
|11
|
5
|Лилль
|6
|3
|1
|2
|11-7
|10
|
6
|Ланс
|6
|2
|4
|0
|5-2
|10
|
7
|Нант
|6
|2
|3
|1
|9-6
|9
|
8
|Страсбур
|6
|2
|3
|1
|12-10
|9
|
9
|Ницца
|6
|2
|2
|2
|14-6
|8
|
10
|Ренн
|6
|2
|1
|3
|10-9
|7
|
11
|Лион
|6
|2
|1
|3
|8-12
|7
|
12
|Осер
|6
|2
|0
|4
|8-12
|6
|
13
|Брест
|6
|2
|0
|4
|8-13
|6
|
14
|Гавр
|6
|2
|0
|4
|7-13
|6
|
15
|Тулуза
|6
|1
|2
|3
|5-8
|5
|
16
|Монпелье
|6
|1
|1
|4
|6-17
|4
|
17
|Сент-Этьен
|6
|1
|1
|4
|3-17
|4
|
18
|Анже
|6
|0
|2
|4
|4-12
|2
|4.10
|21:45
|
Марсель – Анже
|- : -
|5.10
|18:00
|
Сент-Этьен – Осер
|- : -
|5.10
|20:00
|
Лилль – Тулуза
|- : -
|5.10
|22:00
|
Ренн – Монако
|- : -
|6.10
|16:00
|
Лион – Нант
|- : -
|6.10
|18:00
|
Брест – Гавр
|- : -
|6.10
|18:00
|
Реймс – Монпелье
|- : -
|6.10
|18:00
|
Страсбур – Ланс
|- : -
|6.10
|21:45
|
Ницца – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|6
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|5
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|5
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|5
|1
|2
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|5
|1
|0